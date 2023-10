Wenn jeder vierte Schüler durchfällt

Die Durchfallquote ist im Vorjahr wieder angestiegen, sechs Prozent der Schüler steigt nicht in die nächste Klasse auf. In manchen Schultypen sind es viel mehr. In Wien ist die Quote generell höher.

In der Coronazeit, als breitflächig zu Home Schooling übergegangen wurde, zeigte sich das Bildungsministerium bei schlechten Noten nachgiebig: Schüler durften mit einem Fünfer im Zeugnis automatisch aufsteigen, so das Fach im Vorjahr nicht negativ abgeschlossen wurde. Auch mit zwei oder mehr Fünfern konnte die Lehrerkonferenz den Aufstieg erlauben. Die Folge: Die Durchfallquote sackte von davor rund 5,5 Prozent auf 3,7 Prozent im Schuljahr 2019/20 ab. Mit dem Auslaufen der Regelung bleiben wieder mehr Schülerinnen und Schüler sitzen – und es gibt auch einen gewissen Nachhofeffekt: Im Vorjahr waren es 6,2 Prozent, die keine Berechtigung zum Aufstieg hatten. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ-Abgeordneten Petra Tanzler hervor.