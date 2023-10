Diese Doppelgleisigkeiten sind nicht so groß, wie sich das manche Zentralisten in Wien vorstellen. Es gibt hier oft sinnvolle Ergänzungen. Und Ländergrenzen sind in der Gesundheitsversorgung auch keine unüberbrück­bare Barriere. Es gibt also in der Regel eine gute Abstimmung. Diese kann hier und da ­sicherlich verbessert werden. Ich glaube aber nicht, dass dies das zentrale Problem in der österreichischen Gesundheitsversorgung ist.