Die verzweifelten Hilferufe der Verwandten

Ein israelisch-österreichischer Doppelstaatsbürger mit seiner Familie ist aus dem Kibbuz Beeri mutmaßlich entführt oder getötet worden. Auch elf Mitglieder einer Großfamilie sind verschollen.

Gilad Korngold wandte sich via Facebook verzweifelt um Hilfe: „Liebe Familie und Freunde, wir machen schwierige Stunden durch.. (...). Unsere Familienmitglieder Tal, Adi, Neve, Yahel, Avashom und Shoshan wurden nach Gaza entführt. Als unsere Streitkräfte in ihrem Kibbuzin Ari eintrafen, war das Haus leer und komplett verbrannt.“

Der 38-jährige israelische-österreichische Doppelstaatsbürger Tal Shoham, seine Frau und deren drei Kinder im Alter von drei, fünf und acht Jahren sind am Samstag mutmaßlich von Hamas-Milizen verschleppt worden, wobei Tal von seiner Familie getrennt worden ist. Shoham ist einer von drei vermissten Österreichern in Israel, deren Identität das österreichische Außenministerium allerdings nicht enthüllt hat.

Eine Stimme in gebrochenem Hebräisch

Auch der „Standard“ berichtete, darüber dass Tal Shoham und seine Familie am Samstag im Kibbuz Beeri überfallen und entführt worden sind – und nun vermutlich als Geiseln in Gaza gehalten werden. Korngolds Mutter, so das Blatt, sei Ende der 1930er-Jahre aus Wien vertrieben worden.

Noch schlimmer traf es die Familie von Shaked Haran, ebenfalls aus dem Kibbuz Beeri. Die Hamas hat gleich elf Mitglieder ihre Familie entführt: Eltern, Schwester, Bruder, Schwager und drei Kinder. Sie haben die israelische sowie die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Auch ihr Haus wurde niedergebrannt. Als sie schließlich ihre Familie am Handy erreichte, meldete sich eine Stimme in gebrochenem Hebräisch und erklärte ihr, alle ihre engsten Verwandten seien in den Gazastreifen verschleppt worden.

„Es schien wie im Film“

Der Horror lässt Israel nicht los. Als sie die ersten Bilder von der Terrorattacke im Süden Israels sah, die Terroristen, die auf Pick-up-Trucks durch Kibbuzim fahren, die Frauen mit kleinen Kindern, die gewaltsam abgeführt werden, habe sie es kaum fassen können: „Es schien wie ein Film“, erzählt Diana Roif am Telefon. „Erst später habe ich langsam begriffen, dass das wirklich passiert.“

Die 36-Jährige aus Heidelberg lebt seit acht Jahren in Tel Aviv, sie ist mit einem Israeli verheiratet, arbeitet als Anwältin in einem Hightech-Unternehmen, die beiden haben zwei kleine Kinder. Raketenalarm hat sie in diesen Jahren mehrfach erlebt, auch den Stress, den es bedeutet, innerhalb einer Minute in einen Bunker flüchten zu müssen. „Aber das hier ist eine andere Liga“, sagt sie, noch immer hörbar geschockt. „Jeder Tag ist schlimmer als der vorherige.“

Gehen oder bleiben?

Derzeit bemühe sie sich vor allem, ruhig zu bleiben – zumindest in Anwesenheit ihrer Kinder, zehn Monate und drei Jahre alt. „Wir versuchen, so viel wie möglich mit ihnen zu spielen, Bücher zu lesen, Musik zu hören und vor ihnen nicht über die Situation zu sprechen“, sagt sie. „Aber wenn man zwischendurch mal allein ist, bricht man zusammen.“

Diana Roif ist eine von vielen Ausländern, die in Israel leben und sich in diesen Tagen die Frage stellen: gehen oder bleiben? „Am Anfang habe ich nicht daran gedacht, auszureisen“, erzählt sie, „aber dann habe ich von mehr und mehr anderen Eltern gehört, dass sie abreisen wollen.