Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Israel tötet hochrangige Hamas-Mitglieder: Israel hat auch in der Nacht auf Mittwoch seine Vergeltungsangriffe im gesamten Gazastreifen fortgesetzt. Zwei hochrangige Hamas-Mitglieder wurden bei einem Luftangriff getötet. Mehr dazu

Erdbeben der Stärke 6,3 in Afghanistan: Der Westen Afghanistans ist Mittwoch früh erneut von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Laut US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6,3 und ereignete sich rund 28 Kilometer nordwestlich der Stadt Herat in einer Tiefe von zehn Kilometern. Damit bebte die Erde erneut in der Region, in der bereits am Wochenende bei mehreren Erdbeben laut Medienberichten fast 2500 Menschen gestorben waren.

Wiener Ärztekammer - Steinhart übersteht Abwahlantrag: Von 81 gültigen Stimmen sprachen sich bei der Vollversammlung in der Nacht auf Mittwoch 44 für eine Abwahl aus, womit die erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlt wurde. Mehr dazu

Zwei Leichen bei Polizeieinsatz in Steiermark entdeckt: Die steirische Polizei hat am Dienstagabend bei einem Einsatz in Wagna (Bez. Leibnitz) zwei männliche Leichen entdeckt. Bei den Toten dürfte es sich um Vater und Sohn handeln.

Großbrand am Londoner Flughafen Luton: Aufgrund eines Großbrands in einem Parkhaus sind sämtliche Flüge abgesagt worden. Da die Sicherheit der Mitarbeiter und Passagiere „oberste Priorität“ habe, „haben wir beschlossen, alle Flüge bis Mittwoch, den 11. Oktober um 12 Uhr (13 Uhr MESZ, Anm.) auszusetzen“, hieß es in einer Erklärung des Flughafens. Mehr dazu

VfGH-Erkenntnis: Wird die Regierung jetzt die ORF-Zügel lockern? Das Kanzleramt hat zu großen Einfluss auf den Stiftungsrat und redet zu viel beim Publikumsrat mit. Der VfGH erklärt die Regelung der Zusammensetzung der ORF-Gremien als teils verfassungswidrig. Was das Erkenntnis genau heißt und wie groß die Chance auf eine echte Gremienreform ist, erklärt Rundfunkrechtsexperte Hans Peter Lehofer im „Presse“-Podcast. Mehr dazu

Ein seltener Erfolg für die Wiener Neos: Die Wiener Landesabgabe zur ORF-Gebühr wird ersatzlos abgeschafft. Eine Morgenglosse von Martin Stuhlpfarrer. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Erinnerungen des Hoffriseurs der letzten Zarin. Mehr dazu