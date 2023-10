Hans Peter Doskozil: „Wir machen die elementarsten Fehler“

Dass es am Ende auch zu einer Vermögensverteilung kommen muss, wenn wir untere Einkommen stärken wollen, ist klar. Aber ich habe – generell, nicht aktuell gemeint – den Eindruck in der SPÖ, dass wir uns als Partei immer sehr wohlfühlen damit, wenn wir Essensförderungen, Schulstartgeld, Mindestsicherung und Wohnbeihilfe verteilen können. Wir haben uns daran gewöhnt, uns darüber zu definieren und glauben inzwischen, dass uns die Leute wählen, wenn sie nur sehen, was sie alles bekommen. In meinen Augen hätte die Sozialdemokratie vielmehr die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass diese Bevölkerungsgruppen so schnell wie möglich keine Förderungen mehr brauchen. Da landet man natürlich schnell bei Grundsatzfragen wie: Wollen wir eine Leistungsgesellschaft? Wie gehen wir mit Vermögen um? Wir im Burgenland verstehen sozialen Wohnbau anders als andere. Wir haben keine Berührungsängste mit Eigentum. Was ist schädlich daran, sich über Jahre Wohnungseigentum zu schaffen? Das Argument, dass alle eh nur Mieter sein wollen, glaube ich nicht. Die Weiterentwicklung der Partei, ihrer Themen und Ziele ging in den letzten Jahren nicht immer Hand in Hand mit dem, was die Menschen brauchen.