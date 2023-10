Was Sie immer wissen wollten...

Volksnah, bürgerfreundlich, lässig-sportlich: Karl Nehammer bei der Plauderstunde „Frag den Kanzler“. Wenn da nicht ein paar unangenehme Fragen wären.

Frei nach dem Woody-Allen-Motto „Was Sie schon immer über Politik wissen wollten und nicht zu fragen wagten“ lädt Karl Nehammer also zu einer zwanglosen Plauderstunde: „Frag den Kanzler“. Nach der Devise: Wer ist hier der wahre Volkskanzler? Der, der im Bundeskanzleramt die Verantwortung auf seinen breiten Schultern trägt? Oder jener, der als Mini-Volkstribun durch die Bierzelte der Republik zieht und den Volkszorn auf „die da oben“ schürt?

Es ist eigentlich ein Ambiente ganz nach Geschmack des Wiener Bürgermeisters, wo freilich auch die Grünen oder Marco Pogo Wahlsiege gefeiert haben: volksnah und lässig-sportlich im Schutzhaus Zur Zukunft auf der Schmelz inmitten einer Schrebergartensiedlung in Rudolfsheim-Fünfhaus – eher ein Auswärtsspiel für den ÖVP-Kanzler – statt in einem Heurigen in Neustift am Walde in Döbling. Dazu bürgerfreundlich am Freitagvormittag, damit es hernach gleich ins Wochenende gehen kann. Geradezu perfekt.

An Speis und Trank wird es nicht fehlen, womöglich aber an genehmen Fragen. Als da wären: Haben Sie als Ex-Verteidigungsminister die Hercules-Havarie mitzuverantworten? Wie viele Kalorien hat eine McDonalds-Kindertüte? Und: Was nun, was tun mit Rebell Othmar Karas, Kurz-Vorgänger als JVP-Chef, Partei-Urgestein aus Ybbs, der Alfred-Gusenbauer-Town?

