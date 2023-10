Die Libertines fliehen vor der Peitsche 

Die britische Band The Libertines hat einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album veröffentlicht, die Singe „Run Run Run“.

Libertines: »Run Run Run«. Die „boys in the band“ sind wieder da. Die Lords Byron der Jahrtausendwende, Pete Doherty und Carl Barât, sind nicht mehr ganz so jung und schön, aber auch nicht mehr so zugedröhnt (mutmaßlich). Gute acht Jahre sind seit dem letzten Libertines-Album vergangen, im März kommt „All Quiet On The Eastern Esplanade“; der Titel ein bisschen Remarque-Referenz, ein bisschen Werbung für das Band-eigene Hotel am östlichsten Zipfel Englands. „It’s a life long project of a life on the lash“, singt Barât in „Run Run Run“, dem hitverdächtigen ersten Vorboten. Das Leben unter der Peitsche? Das Geldverdienen-Müssen! Wie bei Bukowskis bei der Post angestelltem Mann mit Ledertasche (Vergleich: Barât). Die Libertines fliehen vor Alltagszwang; die „happiness“ von morgen verbraucht man heute, im Wissen um den Kater. Sie klingen abgeklärter, nicht unbedingt vernünftiger. In diesen Männern stecken immer noch die Boys von der Band.