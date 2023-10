Messe-Wien-Chef: „Messen sind wie Popkonzerte“

Viele internationale Headquarter haben ihre Standorte von Wien in das benachbarte Ausland verlegt, nach Tschechien, Polen oder Ungarn. Dem folgend sind dort auch eigene Messeformate entstanden, die ehemals in Wien angesiedelt waren. Die internationalen Leitmessen finden in Deutschland statt. Dort erholt sich das Messegeschäft auch schneller als bei uns. Gerade in Zeiten der Kosteneinsparungen müssen sich Konzerne heute überlegen, ob man es sich leisten kann, sowohl eine internationale als auch eine nationale Messe zu bespielen. Dies geht dann oft zulasten der nationalen Messeformate.