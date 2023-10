Das ist eine schöne, verblüffende Beobachtung, ich sehe diesen auffälligen Kontrast zum ersten Mal. Es stimmt, beides sind dunkle Zeiten, aber der eine behauptet sich und der andere überlebt, fällt aber dem Druck und den Zwängen der Zeit zum Opfer. Mich hat jedenfalls diese Geschichte eines großen Künstlers fasziniert, der unmerklich in ein Terrain kommt, in dem er nicht sein möchte – nicht durch eine große Entscheidung, sondern durch eine Verkettung von Umständen und teilweise eigenen Schritten, obwohl jeder einzelne dieser Schritte für sich genommen vertretbar ist. Das ist eine ganz untypische Emigrationsgeschichte. Und diese untypischen sind die für die Literatur interessanten Geschichten. Das ist auch der Grund, warum ich zwar vor vielen Dingen in der Welt Angst habe, aber nicht davor, dass Chat GPT ernsthaften Schriftstellern, Filmemachern usw. die Arbeit wegnehmen könnte. Per definitionem, also per Programmierung erzählen die Large Language Algorithms die typischsten Geschichten, produzieren die wahrscheinlichsten Sätze.