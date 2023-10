Innenressort gibt Linie nach Künsberg-Sarre-Urteil vor.

Die Behörden mussten reagieren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte Österreich verurteilt, weil es das Recht auf Privat- und Familienleben von Mitgliedern der Familie Künsberg Sarre verletzt hatte, indem es ihnen den Namensteil „von“ gestrichen hatte. Das Innenministerium hat nun in einem Rundschreiben an die Lan­des­re­gie­run­gen und Magistrate fest­ge­hal­ten, wie ab sofort mit dem „von“ in Namen umzugehen ist.