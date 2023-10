Live ab 9 Uhr: Sebastian Kurz steht vor Gericht

Live

Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird Falschaussage zur Last gelegt. Er plädiert auf nicht schuldig. (c) APA/Georg Hochmuth

Dreimal soll der frühere Kanzler Sebastian Kurz im U-Ausschuss falsch ausgesagt haben, heißt es in der Anklage. Nicht schuldig, kontert der Ex-ÖVP-Chef. Mit ihm auf der Anklagebank sitzen ab heute Ex-Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner und sein ehemaliger Kabinettschef. Es gilt die Unschuldsvermutung. „Die Presse“ berichtet live aus dem Gericht.

Es ist ein Ereignis mit Seltenheitswert: Ab heute, Mittwoch, muss sich ein früherer Bundeskanzler in Österreich vor Gericht verantworten und seine Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat im August Anklage gegen Sebastian Kurz (ÖVP), seine einstige Vize-Bundesparteichefin und ehemalige Generaldirektorin der Casinos Austria Bettina Glatz-Kremsner sowie gegen seinen langjährigen Vertrauten und früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli eingebracht. Allen dreien wird § 288 StGB zur Last gelegt – falsche Beweisaussage. Kurz und Bonelli sollen bei ihrer Befragung im parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Jahr 2020 „tatsachenwidrige Angaben“ gemacht haben, heißt es im 108 Seiten umfassenden Strafantrag, Glatz-Kremsner zusätzlich noch bei ihrer Einvernahme zur Casinos-Affäre. Die Angeklagten plädieren auf nicht schuldig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Causa im Detail: Obgleich medial vorwiegend vom „Kurz-Prozess“ die Rede ist, handelt es sich bei dem ehemaligen Regierungschef (2017 bis 2019 und 2020 bis 2021) um den Zweitangeklagten. Angeklagte Nummer eins, der Falschaussage in sechs Fällen vorgeworfen wird, ist Bettina Glatz-Kremsner. Der früheren Vorstandsvorsitzenden der Österreichischen Lotterien wird grob gesagt vorgeworfen, rund um die Vorstandsbestellung der Casinos Austria AG, kurz Casag, im März 2019 falsch ausgesagt zu haben. Damals stieg sie selbst zur Generaldirektorin auf, der frühere FPÖ-Politiker Peter Sidlo wurde Finanzvorstand.

Die Anklagebehörde – konkret Staatsanwalt Gregor Adamovic – wirft Glatz-Kremsner vor, fälschlicherweise ausgesagt zu haben, dass sie weder Wahrnehmungen zu politischen Wünschen gehabt habe noch über entsprechende Treffen informiert gewesen sei. Weiters will sie nie mit dem damaligen Vizekanzler, Heinz-Christian Strache (FPÖ), über die Bestellung des freiheitlichen Bezirkspolitikers Peter Sidlo zum Finanzvorstand gesprochen oder diesen in der Sache aktiv unterstützt haben – die WKStA hält dem u. a. eine Chatnachricht entgegen, in der Glatz-Kremsner an Strache schrieb: „Unterstützung sehr gerne und aus Überzeugung.“

„Nein“ oder „Na“ oder „Ja“?

Bei den Vorwürfen gegen Kurz und Bonelli geht es indes um deren Rolle rund um Personalentscheidungen bei der Staatsholding Öbag. Der prägnanteste Vorwurf davon (Kurz werden insgesamt drei Falschaussagen vorgeworfen) betrifft die Person Thomas Schmid.

So wurde Kurz am 24. Juni 2020 im U-Ausschuss gefragt, ob er in die Entscheidung eingebunden war, dass sein damaliger Vertrauter Thomas Schmid Ende März 2019 den Posten als Alleinvorstand der Öbag bekommt. Kurz antwortete darauf: „Eingebunden im Sinne von informiert, ja.“ Mehr aber nicht. Auf die Frage, ob er mit Schmid nie darüber gesprochen habe, dass er Öbag-Chef werden könnte, sagte Kurz laut Protokoll: „Nein, es war allgemein bekannt, dass ihn (Schmid; Anm.) das grundsätzlich interessiert.“ Nach seiner Befragung beantragte Kurz, dieses „Nein“ aus dem Protokoll zu streichen. Auf dem Audiomitschnitt hört sich das „Nein“ wie ein „Na“ an, so die Argumentation. Daher wollte man lieber die Formulierung haben: „Es war ja allgemein bekannt.“ Wie Richter Michael Radasztics (er ist erst seit Jänner 2023 als Richter tätig, zuvor war er 15 Jahre lang bei der Staatsanwaltschaft Wien) dies bewertet, bleibt abzuwarten. Fest steht: Im Protokoll geändert wurde die Passage nicht.

Außerdem geht die WKStA davon aus, dass Kurz selbst schon im Sommer 2017 an Schmid herangetreten sei, um ihn mit der Ausgestaltung der neuen Öbag zu beauftragen und ihm mitzuteilen, dass er ihn dort in der Leitung sehe. Hierzu gibt es eine Reihe von Chatnachrichten, die angeführt werden – etwa jene, die mittlerweile schon Berühmtheit erlangt hat, geschrieben von Kurz an Schmid: „Kriegst eh alles, was du willst.“

Wie verteidigen sich die Angeklagten?

Während Glatz-Kremsner und Bonelli sich vorab kaum bis gar nicht zu Wort gemeldet haben, ging Kurz aktiv an die Öffentlichkeit. Er gab Interviews und schrieb auf X (vormals Twitter): „Die Vorwürfe sind falsch und wir freuen uns darauf, wenn nun endlich die Wahrheit ans Licht kommt und sich die Anschuldigungen auch vor Gericht als haltlos herausstellen.“ Zudem ließ er von seinem Verteidiger Otto Dietrich (Glatz-Kremsner vertraut auf Lukas Kollmann, Bonelli setzt auf Werner Suppan) ein 20-seitiges Gegenschreiben zur Anklage einbringen, in dem er der WKStA vorwirft, nicht objektiv zu arbeiten, da sie „entlastende Beweisergebnisse“ übergehe und stattdessen Scheinargumente anführe. Der Opposition kreidet er an, dass deren „politisch motiviertes Vorgehen“ im U-Ausschuss zu seiner Anklage geführt habe. So sei dort bewusst versucht worden, ihn in Widersprüche zu verwickeln, um daraus politisches Kapital zu schlagen.

Zurück zu den Vorwürfen: Der Strafrahmen für eine falsche Beweisaussage liegt bei drei Jahren Haft – das ist im konkreten Fall aber eher als ein theoretischer Wert zu sehen, denn alle drei Angeklagten sind unbescholten. Wann das Urteil gesprochen wird, ist derzeit unklar. Anberaumt wurden bisher lediglich drei Termine: der 18., 20. und 23. Oktober, jeweils von 9.30 bis 16 Uhr. Dass an diesen Tagen sowohl alle Angeklagten als auch die 18 von der WKStA beantragten Zeuginnen und Zeugen gehört werden können, ist mehr als unwahrscheinlich. Es dürfte also weitere Verhandlungstermine im November geben.

