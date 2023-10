Essen, Party, Kultur: „Die Presse“-Tipps für fünf Uni-Städte

Neu in Wien, Salzburg, Graz, Linz oder Innsbruck - und keine Ahnung, was man hier alles machen kann? „Die Presse“ hat Insidertipps zwischen Neusiedler und Bodensee für euch ausfindig gemacht.

Neu in Wien

Mampfen an der Luft: Ein Mittagessen im Gastgarten inklusive großer Portionen zu fairen Preisen – dafür empfiehlt sich die Mensa des Afro-Asiatischen Instituts in der Türkenstraße 3 (1090).

Tatort im Kino: Ein gemütlicher Sonntagabend mit Freunden und dabei Tatort auf großer Leinwand schauen? Das geht kostenlos im Schikaneder-Kino in der Margaretenstraße 22/24 (1040).

Clemens Fabry

Freizeitlocation de luxe: Ob wilde Achterbahnen, Autodrom oder doch ein ruhiger Spaziergang im Grünen: Der Wiener Prater ist seit 1766 das Erholungsgebiet der Wienerinnen und Wiener.

Hannes Eichinger

Clemens Fabry

Günstige Drinks: Ein Garant für feuchtfröhliche Nächte ist das Loco am Währinger Gürtel (1090). Die Preise starten bei 1,40 Euro pro Cocktail oder Longdrink – und erhöhen sich stündlich.

Im Wiener Praterdome kann man ausgiebig feiern - Erinnerungen an die Großraumdisco der dörflichen Heimatgemeinde inklusive. imago stock&people

Voller Lesesaal: Im großen Lesesaal der Hauptuni sind alle Plätze besetzt? Ab auf die National- oder die AK-Bibliothek oder eine der zahlreichen Fachbereichsbibliotheken.

Clemens Fabry

Neu in Graz

Der Weg ins Grüne: Wer den Drang nach draußen verspürt, kommt mit der 33er-Linie in 20 Minuten nach Wetzelsdorf und kann von dort den bewaldeten Buchkogel bewandern.

Pizza-Punktlandung: Die beste (und günstigste) Pizza gibt es im Contra Punto, in der Nähe des Lend­­platzes. Dort werden neben Klassikern auch ausgefallene Pizzen offeriert – bis zwei Uhr nachts.

Klassisch: Der Uhrturm am Grazer Schlossberg. Clemens Fabry

Secondhand für zu Hause: Willhaben ist natürlich die erste Adresse, schöne Vintage-Stücke gibt’s aber auch bei Aida Antik & Retro Shop in der Sparbersbachgasse. Perfekt, um zu stöbern.

Künstlertreff: Wenn du die ganze Grazer Künstlerszene an einem Abend kennenlernen willst, dann ab ins Café Wolf – die älteste Espressobar in Graz.

Geschichten aus Graz: Das Theater im Bahnhof versteht sich als zeitgenössisches Volkstheater, das sich vor allem mit unberechenbaren Aufführungsorten und genialen Ideen auszeichnet.

Neu in Linz

Lust auf Kultur: Die Präsenz der Kunst-Uni garantiert Kultur pur – vom Filmfestival bis zu Designrundgängen. Auch Ars Electronica, Musiktheater und der kultige Posthof sind ihr Geld wert.

Kulturhauptstadt 2009: Linz an der Donau. Rainer Mirau

Mensa-Party: Fast jede Woche veranstaltet abwechselnd eine der ÖH-Fraktionen der Johannes-Kepler-Uni eines der berüchtigten Mensa-Feste.

Der Ur-Pepi: Nach dem Fortgehen auf einen Snack? Der mittlerweile international erfolgreiche Leberkas-Pepi hat sein eigentliches Zuhause in Linz, in der Rathausgasse 3.

Clemens Fabry

Schiff ahoi: Drinks in einem Boot an der Donau, bei charmant alternativer Studierendenatmosphäre gibt es am Salonschiff Fräulein Florentine, das in Urfahr vor Anker liegt.

Ab in die Donau: Wer in Linz kostenlos baden möchte, findet in Alt-Urfahr einen Kieselstrand mit Blick aufs Schloss. Noch schöner wird es donauaufwärts.

Neu in Salzburg

Kaffee am Ufer: Gemütliche Stunden verbringt man am besten am Salzachufer, nachdem man sich am Mozartsteg einen Kaffee geholt hat.

Braukunst: Österreichs größte Biergaststätte ist das Müllner Bräustübl im ältesten Stadtteil Salzburgs. Es gehört zu einem ehemaligen Augustinerkloster, das unter Denkmalschutz steht.

Parkpausen: In Salzburg ist die Natur nie weit entfernt: In wenigen Minuten per Öffi oder Rad kann man durch den Schlosspark Hellbrunn oder das Waldbad Anif spazieren.

Picturedesk/Franz Pritz

Wanderlust: Wandern über die Stadtberge in Salzburg ist ein Traum – zum Beispiel über den Aufstieg Felsenreitschule auf den Mönchsberg. Spektakuläre Aussicht inklusive.

Neu in Innsbruck

Hinauf auf den Berg: In Innsbruck locken die Gipfel, hinaufkommen ist aber ziemlich teuer. Wer das regelmäßig will, steigt mit dem Freizeitticket (Sommer und Winter) billiger aus.

Irisches Flair: Sport live anschauen und dabei bestes irisches Bier trinken – dafür geht man in Tirols Hauptstadt ins Galway Bay, Kaiserjägerstraße 4.

Blick auf den Inn und die Nordkette. Juergen Schwarz/Imago

Die richtige Piste: Die Freizeit auf Ski oder Board verbringen? Dafür ist Innsbruck the place to be. Mittelmäßige Fahrer am Patscherkofel und der Axamer Lizum, Profis auf der Seegrube.

Bergstation Patscherkofelbahn mit Blick in das Stubaital. Michael Kristen/Imago

Musik an: Die Anlaufstelle für Musikveranstaltungen, Kabarett, Theater und alles dazwischen ist das Treibhaus. Für echte Liebhaber gibt es dort auch einen Konzertpass.

Alles fürs Rad: Immer dienstags von 18 bis 21 Uhr findet in der „Bäckerei“ die „Bikerei“ statt, eine offene Radwerkstatt inklusive Werkzeug. (juwe)