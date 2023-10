Leeres Nest: Was auf Eltern zukommt, wenn ihre Kinder ausziehen

Auf jeden Fall. Wie bei Jugendlichen kann man sich auch hier eine Peergroup von anderen Erwachsenen suchen, die gerade in einer ähnlichen Situation sind und Freunde fragen, wie es ihnen ging, als sie das erlebt haben und was sie gemacht haben. Es gibt zusätzlich auch eine psychologische Elternberatung. Das tut vielen gut und ist nicht so abwegig. Die Gefühle, die man als Elternteil in dieser Zeit hat, sind vollkommen legitim und können herausfordernd sein.