Neu in Gersthof: Bäcker Felzl will’s noch einmal wissen

Vor sieben Jahren hat er seine Bäckerei verkauft. Jetzt hat Horst Felzl in Gersthof wieder eine aufgesperrt. Unter gänzlich anderem Namen.

Noch wissen nur Eingeweihte, wer hier bäckt: „Lilla Soul“ steht auf der gefliesten Fassade der Boulangerie, die im Sommer in der Gersthofer Straße aufgesperrt hat. Dahinter steckt freilich kein Unbekannter – sondern Horst Felzl. Und das macht die Sache gleich interessanter.

Denn wer Felzl hört, der denkt sofort an (gutes) Brot. Er ist der Pionier der handwerklichen Brotrenaissance. Im Jahr 2000 gründete er die gleichnamige Bäckerei in Wien, er belieferte das Schwarze Kameel, den Meinl am Graben, die Eselböcks und zog sechs Filialen hoch, von der Lerchenfelder Straße bis zur Leopoldsgasse. Vor sieben Jahren verkaufte Felzl das Unternehmen. Und jetzt will der 58-Jährige es offenbar doch noch einmal wissen.