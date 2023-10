Die Nationalratswahl wirft ihre Schatten voraus

Ein Konjunkturpaket, das geschnürt, ein Gegenklimaressort, das im Finanzministerium etabliert wird: Die Vorbereitungen für den Wahlkampf beginnen.

Man kann dieser Bundesregierung einiges vorwerfen, aber zweifellos nicht, dass sie im Umgang mit Steuergeld geizig wäre. Oder sparsam – je nachdem, wie man es lieber definiert.

Rechnen wir kurz: Bis 2026 entlastet sie uns vor allem dank der Abschaffung der kalten Progression mit 28 Milliarden Euro. Die Ökosteuerreform bringt Erleichterungen in Höhe von 18 Milliarden Euro. Für die heimischen Unternehmen hat man Coronahilfen (nicht immer ganz legal, wie der Verfassungsgerichtshof gerade festgestellt hat) im Umfang von 47,7 Milliarden Euro (Stand: Ende 2022) aufgewendet. Für direkte Zahlungen gegen die Teuerung und für Zuschüsse zur Stromrechnung gab die Regierung vier Milliarden Euro aus – oder waren es acht Milliarden Euro? Man verliert leicht den Überblick bei den vielen Milliarden.

Und der Dank dafür? Keiner. Die Bürger vergessen schnell, auch wenn ihnen vor nicht allzu langer Zeit erst wieder 100 oder 200 Euro Klimabonus überwiesen worden sind. Die politische Geschichte Österreichs zeigt, dass man finanzielle Geschenke meist kurz vor einem Wahltermin macht. Dann sind sie in der Wahlkabine noch in Erinnerung, und der eine oder andere Wähler dankt es den Regierenden mit einem Kreuz bei ihrer Partei.

Man ahnt also nach dem gestrigen Auftritt der Regierungsspitze, dass die Nationalratswahl vor der Tür steht und man bald nach der EU-Wahl im kommenden Jahr, bei der sich ÖVP und Grüne ihre Watschen abholen werden, zu den Urnen schreiten wird. Bundes- und Vizekanzler, Wirtschaftsminister und Klimaschutz­ministerin – lustigerweise fehlte der Finanzminister, der die Maßnahmen ja finanzieren muss – verkündeten neue Konjunkturmaßnahmen im Umfang von sechs Milliarden Euro.

Dass man mit vorgezogenen Projekten der angeschlagenen Bauindustrie helfen will, ist auf jeden Fall klüger als eine Umsatzsteuerbefreiung auf Fotovoltaikanlagen. Diese werden den Herstellern derzeit ohnehin aus den Händen gerissen, man muss die Nachfrage nicht auch noch staatlich anheizen. Das kann eher negative Effekte haben. Interessanterweise verkündeten ÖVP und Grüne keine direkten Zahlungen wegen Teuerung, Strom- oder Gaskosten – aber wir können davon ausgehen, dass hier noch etwas kommt. Man wir uns ja nicht ganz unbeschenkt zu den Urnen schreiten lassen.

Ein weiteres Indiz, dass sich zumindest die ÖVP schon für den Wahlkampf in Stellung bringt, ist ein „Gegenklimaministerium“, das Magnus Brunner in seinem Finanzministerium etablieren will. Das Klima-Know-how seines Ressorts, das es in den sieben verschiedenen Sektionen gibt, soll in einem eigenen Climate Hub gebündelt werden.

Eigentlich wäre es naheliegend, die Finanzressourcen in dem Ministerium zu bündeln, das man eigens für den Klimaschutz etabliert hat. Aber das wird eben mit Leonore Gewessler von einem Mitglied der anderen Partei geführt (mit dem Brunner auch persönlich Probleme hat) – und ganz sicher nicht so, wie es die ÖVP gern hätte.

Brunner spart jedenfalls in seiner Budgetrede nicht mit Kritik an Gewessler. Wenn er etwa sagt, man müsse „Treibhausgase kosteneffektiv reduzieren“, dann heißt das, dass Gewessler nicht sehr effizient arbeitet. Und der Hinweis darauf, dass man beim Klimaschutz „mit Hausverstand“ die Weichen stellen müsse, impliziert, dass der Klimaschutzministerin selbiger fehlt.

Es verspricht auf jeden Fall ein interessanter Kampf um das Klima zu werden – mit und ohne Hausverstand. Beispielsweise beim Klimaschutzgesetz, das seit mehr als 1000 Tagen ausgelaufen ist, oder bei der Zukunft des Individualverkehrs. ÖVP-Chef Karl Nehammer hält sich zweifellos zugute, dass er bei der EU die Ausnahmen für das Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor durchgesetzt hat (in Wirklichkeit war es das mächtige Autoland Deutschland). Immerhin hat man das Erneuerbare-Wärme-Gesetz im Abtausch gegen den Energiekostenzuschuss II umgesetzt.

Die „Zeit der fokussierten Unintelligenz“ (© Michael Häupl) steht also wieder vor der Tür. Hoffen wir nicht, zulasten von uns allen.

