Aus für Raus aus Gas: Für Wiener Stadtregierung „Worst case“

Mit dem Erneuerbaren-Wärme-Paket der Regierung werden Gasheizungen im Neubau verboten. Die hunderttausenden fossilen Heizungen im Bestand werden damit nicht angegriffen.

Es ist eine ziemlich abgespeckte Version dessen, was schon einmal auf dem Tisch lag: Statt dem seit zwei Jahren im Raum stehenden Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWG) präsentierte die Regierung am Mittwoch ein sogenanntes Erneuerbaren-Wärme-Paket (EWP). Dieses soll viel Fördergeld für Sanierungsmaßnahmen und ein Verbot für Gasheizungen im Neubau ab kommendem Jahr bringen. Vom langfristigen Plan, fossile Heizsysteme in bestehenden Gebäuden verpflichtend zu tauschen, ist aber – wie ursprünglich im Gesetz vorgesehen – nichts mehr zu finden. Und das ist vor allem für Wien eine herbe Enttäuschung.

Wien schäumt