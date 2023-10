Russischer Soziologe Lew Gudkow: „Für Putin geht es um das Überleben“

Nur Spezialisten haben ein klares Weltbild. Im Bewusstsein der Massen bilden sich stets Widersprüche ab. Was die Kriegsunterstützung betrifft: Erstens existiert seit fast 20 Jahren eine gewaltige Propaganda gegen die Ukraine. Wobei als Motiv für den Krieg mittlerweile die angebliche Bedrohung durch den Westen dient. Den Russen wird vermittelt: Das ist kein Krieg gegen die Ukraine, das ist ein Krieg gegen den „kollektiven Westen“. Zweitens wurde eine totale Zensur eingeführt. Seit Kriegsbeginn sind hunderte Internetmedien, TV-Kanäle, Radios, Zeitungen verboten worden. Die Mehrheit glaubt, was das staatliche Fernsehen berichtet. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung hat gelernt, die Zensur zu umgehen. In den ersten Kriegsmonaten waren das sechs, sieben Prozent, jetzt sind es 22 Prozent. Das ist der Anteil der Putin-Gegner.