Lasset die Schiele-Auktionen beginnen: Gibt es Folgen für Österreich?

Im Kampf um die Herausgabe diverser Schiele-Werke konnten die Erben von Fritz Grünbaum in den USA zuletzt große Erfolge verbuchen. Umso überzeugter sind sie, auch den Rechtsstreit gegen die Albertina und das Leopold Museum zu gewinnen.

Am 9. und 11. November ist es soweit: Christie’s versteigert in New York sechs der sieben Arbeiten von Egon Schiele, die erst vor wenigen Wochen an die Erben des Wiener Kabarettisten und Kunstsammlers Fritz Grünbaum restituiert worden sind. Die Bilder, die einen Erlös von über acht Millionen Dollar einspielen sollen, hatten sich zuvor im Besitz von drei US-Museen – darunter auch das Museum of Modern Art (MOMA) – sowie der Privatsammlung von Ronald S. Lauder, dem Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, und dem Nachlass des Kunsthändlers Serge Sabarsky befunden.

Die Medien berichteten ausführlich von der „freiwilligen Rückgabe“, die vor laufenden Kameras im Büro des zuständigen Staatsanwalts in Manhattan stattfand. Diesem Beispiel sollten nun auch alle anderen Institutionen folgen, gegen die die Grünbaum-Nachkommen rechtlich vorgehen, hieß es bei dieser „Feier der Gerechtigkeit“. Was passieren kann, wenn sie das nicht tun, erlebten drei US-Museen Mitte September. Überraschend ließen die New Yorker Ermittler drei Schiele-Arbeiten beschlagnahmen, da – so hieß es in dem Gerichtsbeschluss – „hinreichend Grund zu Annahme“ bestehe, dass die Bilder Fritz Grünbaum von den Nazis gestohlen worden seien. Die Behörde selbst lehnte jeden Kommentar ab und teilte lediglich mit, die Beschlagnahmungen seien Teil einer laufenden Untersuchung zu etwa einem Dutzend Schiele-Werken, die angeblich von den Nazis geraubt und irgendwann durch New York geschmuggelt worden seien.

Zu einer Beschlagnahme wird es in der Albertina und dem Leopold Museum wohl nicht kommen, wenngleich die Angehörigen des berühmten Holocaust-Opfers seit über zwei Jahrzehnten von ihnen die Herausgabe von zwölf Schiele-Werken verlangen. Bislang ohne Erfolg. Aber wie wird dieser Rechtsstreit nun weitergehen? Werden die beiden Wiener Museen die Arbeiten ebenfalls „freiwillig“ zurückgeben? Der komplexeste Fall der Restitutionsgeschichte wirft viele Fragen auf.

Worum geht es in dem Rechtsstreit mit den Grünbaum-Erben überhaupt?

Konkret beanspruchen die Erben von Fritz Grünbaum zwölf Werke von Egon Schiele, die sich im Besitz der Albertina und des Leopold Museums befinden. Dazu gehören etwa „Tote Stadt III“, „Selbstbildnis mit Fratze“ oder „Stehender Mann mit rotem Schal“. Die Erben vertreten die Auffassung, dass die Kunstsammlung des jüdischen Kabarettisten, der 1938 in das KZ Dachau deportiert wurde und 1941 dort umkam, von den Nazis geraubt wurde. Wäre das der Fall, dann müssten diese Bilder nach dem geltenden Kunstrückgabegesetz selbstverständlich an sie zurückgegeben oder ein Vergleich mit ihnen geschlossen werden.

Das Kunstrückgabegesetz gilt allerdings nur für Bundesmuseen, nicht aber für das Leopold Museum. Dieses gehört nämlich nicht dem Bund, sondern der Leopold Museum Privatstiftung (LMPS). Das heißt aber nicht, dass die Stiftung die Provenienz seines Bestandes ignorieren würde. Sie hat sich dazu bekannt, stets nach „gerechten und fairen Lösungen“ im Sinne der Washington Principles on Nazi-Confiscated Art zu suchen. Das ist in der Vergangenheit schon mehrfach passiert, so kam es etwa 2016 in der Causa Mayländer zur Restitution von zwei Schiele-Bildern.

Doch zurück zur Sache Grünbaum: Nachdem die Erben ihre Ansprüche Anfang 2000 angemeldet hatten, befassten sich Österreichs Provenienzforscher jahrelang intensiv mit der Herkunftsgeschichte der beanspruchten Bilder. Diese fanden keinerlei Beweise dafür, dass es sich bei ihnen um während der NS-Zeit entzogene Kunst handelt. Lilly Grünbaum, die Frau des Künstlers, dürfte die Sammlung noch 1938 in einer Wiener Spedition eingelagert und vor dem Zugriff der Nazis geschützt haben. Sich selbst konnte sie nicht retten, sie starb 1942 in einem Vernichtungslager in der Nähe von Minsk. Ihre Schwester Mathilde Lukacs jedoch verkaufte in den 1950-er Jahren diverse Schiele-Arbeiten aus der Grünbaum-Sammlung an den Basler Kunsthändler Eberhard W. Kornfeld. Aufgrund des ausführlichen Berichts der Wissenschaftler fassten die Juristen des Rückgabegremiums sowohl für das Leopold Museum im Jahr 2010 als auch für die Albertina 2015 den Beschluss, die gegenständlichen Bilder nicht zu restituieren.

Die Grünbaum-Erben kritisierten diese Entscheidungen vehement und betonten, dass wesentliches Beweismittel bei der Erstellung der Dossiers nicht berücksichtigt bzw. historisches Material falsch dargestellt worden sei. In ihrer Ansicht bestätigt fühlten sie sich von dem Spruch eines New Yorker Gerichts im Jahr 2018. Dort hatten die Grünbaum-Nachkommen den Kunsthändler Richard Nagy geklagt. Dieser hatte 2015 zwei Schiele-Werke, die zur Sammlung des Kabarettisten gehört haben sollen, bei der New Yorker Kunstmesse Armory zum Kauf angeboten. Der Anwalt der Erben erwirkte daraufhin eine Einstweilige Verfügung und zog vor Gericht. Mit Erfolg, Nagy musste 2018 beide Arbeiten zurückgeben und überdies 700.000 Dollar Schadenersatz zahlen. Bestärkt von diesem Sieg brachten die Erben im Dezember 2022 dann auch gegen die Albertina, das Leopold Museum und die Republik Österreich Klage bei dem Southern District Court of New York ein. Dem Leopold Museum und der Republik wurde die Klage bereits zugestellt, der Albertina noch nicht.

Warum haben die Erben die Klage bei einem Gericht in New York und nicht in Wien eingebracht?

In der Klagsschrift vom 14. Dezember 2022 führen die Anwälte der Grünbaum-Erben mehrere Gründe ins Treffen. „Die österreichischen Gerichte haben die Türen zu den Gerichtshöfen praktisch zugeschlagen, indem sie den Klägern unüberwindbare finanzielle Hürden auferlegt haben. Da die Kläger mittellos sind und die Kunstwerke als äußerst wertvoll angesehen werden, wäre eine Klage in Österreich aussichtslos und unmöglich“, heißt es da. Weiters argumentieren sie, dass die Republik in den USA Grundbesitz habe und die Albertina sowie das Leopold Museum in den Staaten immer wieder Tourismuswerbung betrieben hätten. Deshalb sei die Klage zulässig. Die Beklagten sind vom Gegenteil überzeugt, denn der Foreign Sovereign Immunities Act (Gesetz über die Immunität ausländischer Staaten) verbietet grundsätzlich, dass Staaten und deren Einrichtungen in den USA verklagt werden. Das letzte Wort hat das Gericht, das über die Zulassung der Klage aber erst entscheiden wird, wenn die Klage auch der Albertina zugestellt worden ist.

Kann es sein, dass die Albertina und das Leopold Museum die Schiele-Bilder auch ohne Gerichtsurteil an die Erben zurückgeben?

Das ist nicht zu erwarten. Zwar wollen weder die Albertina noch das Leopold Museum oder die Republik aufgrund der in den USA eingebrachten Klagen derzeit irgendwelche Kommentare in der Causa Grünbaum abgeben; es liegt jedoch auf der Hand, dass beide Museen an den Beschlüssen der beratenden Gremien von 2010 und 2015 festhalten werden, zumal bis heute keine neuen Dokumente aufgetaucht sind, die eine neue Beurteilung des Falles notwendig erscheinen lassen. Die Schiele-Werke ohne ein rechtskräftiges Urteil herauszugeben und sich somit dem Druck von außen zu beugen, wäre nicht nur rechtswidrig, es würde auch bedeuten, die seriöse Provenienzforschung der vergangenen Jahrzehnte gänzlich zu missachten. Für die Grünbaum-Erben ist das kein Argument. Heute wie damals beklagen sie die Qualität der Arbeit der österreichischen Provenienzforscher, die verfehlte Restitutionspolitik Österreichs und die mangelnde Bereitschaft, das Gespräch mit den Erben zu suchen.

Was passiert, wenn die Grünbaum-Erben mit ihren Klagen in den USA Erfolg haben?

Derzeit steht noch nicht einmal fest, ob die Klage der Grünbaum-Erben in den USA überhaupt zugelassen wird. Nur wenn der zuständige Richter des Southern Court of New York diese Frage bejahen sollte, wird geklärt werden müssen, wem die zwölf Schiele-Bilder tatsächlich zustehen. Bis eine rechtskräftige Entscheidung eines US-Gerichts ergeht, wird es daher noch Jahre dauern. Pikant ist allerdings, dass es zwischen den USA und Österreich kein Vollstreckungsübereinkommen gibt, so wie dies innerhalb der EU der Fall ist. Rechtlich betrachtet könnten die Museen die Schiele-Bilder sogar dann behalten, wenn sie zur Herausgabe verurteilt werden. Faktisch wird es sich wohl allerdings keine in der Öffentlichkeit stehende Institution leisten können, eine gerichtliche Entscheidung einfach zu ignorieren.