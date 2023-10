Das Wirtshaus als Labor

Bad Ischl widmet sich 2024 auch dem Wirtshaus: Eine Klasse übernimmt das Bahnhofslokal, die „Healthy Boy Band“ gastiert in der Region.

Wenn du einmal einen Knödel machen kannst, der schön schwimmt und hält, hast du schon viel geschafft“, sagt Philip Rachinger und schaut in den Kochtopf seiner leicht improvisierten Outdoor-Küche, die er an diesem Tag im „Presse“-Innenhof aufgebaut hat.

Üblicherweise kocht Rachinger in wesentlich gehobenerem Rahmen in seinem Restaurant „Mühltalhof“ in Oberösterreich, aber weil er schrägen Aktionen nicht abgeneigt ist, rührt er in Wien an diesem Tag an mehreren Stationen in seiner Outdoor-Küche im Knödelwasser – und damit auch die Werbetrommel: Für das Kulturhauptstadtjahr 2024 in Bad Ischl und dem Salzkammergut, bei dem Rachinger Teil des Projekts „Wirtshauslabor“ ist.