Der Weltspartag: Wie Österreich spart

Trotz und wohl auch wegen der Teuerung steigt der durchschnittliche Sparbetrag in Österreich heuer auf 307 Euro.

Eine Legende besagt: Das Lieblingsbuch der Österreicherinnen und Österreicher ist das Sparbuch. Sparen ist und bleibt den Menschen hierzulande ein wichtiges Anliegen, nun ist auch wieder der Weltspartag. Der erste seit vielen Jahren wohlgemerkt, an dem auf dem Sparkonto wieder Habenzinsen vermerkt werden. Bevor die Sparerinnen und Sparer aber in Begeisterungsstürme ausbrechen: Die Inflationsrate ist nach wie vor hoch, im September lag sie bei sechs , im Oktober laut einer ersten Schnellschätzung bei 5,4 Prozent, und dadurch ist die reale Verzinsung nach wie vor negativ. Aber der Sparwille bleibt trotzdem ungebrochen. So stieg der durchschnittliche monatliche Sparbetrag heuer sogar von 301 Euro im Vorjahr auf 307 Euro. Überhaupt nahm die Summe, die die Österreicher monatlich zur Seite legen können, in den vergangenen zehn Jahren um rund 70 Prozent (2013 waren es noch 181 Euro) zu. Das besagt die jüngst veröffentlichte Studie der Imas, durchgeführt im Auftrag der Erste Bank.

Sparziele

Als Sparziel setzen sich viele die Vorsorge und den Aufbau eines finanziellen Polsters. So sparen heuer im Vergleich zum Vorjahr mehr (74 Prozent, plus acht Prozentpunkte), um auch bei gestiegenen Preisen mit einem Notgroschen auf unerwartete Ausgaben vorbereitet zu sein. 60 Prozent legen zur finanziellen Vorsorge Geld beiseite und 55 Prozent (plus zehn Prozentpunkte), um sich zukünftig einen Urlaub, eine Immobilie oder anderweitige Konsumgüter leisten zu können. Lediglich sieben Prozent (minus zwei Prozentpunkte) sparen ohne bestimmten Grund.