Nicht dass ich mich der Illusion hingebe, bis dahin werde sich die Weltlage schon irgendwie beruhigt haben, aber Herbstferien klingt trotzdem gerade nach einem besseren Ort.

Das ist also eine Fluchtkolumne. Ich flüchte mich aus dem Mittwoch, den 18. Oktober, an dem ich das hier schreibe, in den Freitag, den 27. Oktober, an dem das „Schaufenster“ erscheinen wird. Das kommt mir gerade recht, weil dieser Mittwoch sehr, sehr unerfreulich ist, um es milde auszudrücken. Und der Freitag ja dann schon in den Herbstferien liegt. Nicht dass ich mich der Illusion hingebe, bis dahin werde sich die Weltlage schon irgendwie beruhigt haben, aber Herbstferien klingt trotzdem gerade nach einem besseren Ort. Die Kälte fühlt sich nach dem langen Sommerherbst richtig an (Bettdecke funktioniert bei diesen Temperaturen am allerbesten), und die warme Jacke eigentlich auch. In den Herbstferien läuft die Viennale, und es wird in Wien Profitennis gespielt. Und ein kurzer Ausflug in den Westen wird sich ­hoffentlich auch noch ausgehen.

Der Jüngste versucht uns da allerdings einen Strich durch die Rechnung zu machen, weil er Halloween mit seinen Freunden zu Hause verbringen will. Mit Sleepover auswärts. Mir ist es momentan schon ohne Halloween gruselig genug, aber grundsätzlich alles recht, wenn ich nur nicht von Haus zu Haus Süßigkeiten absammeln gehen muss. Weil auch wenn die Sentimentalität im Rückblick das Kleine-Kinder-Haben gerade sehr verklärt, gab’s da schon auch das eine oder andere, wo ich froh bin, es bereits ab­­solviert und hinter mir zu haben. Die Herbstferien sind übrigens mit den wenigsten Erinnerungen und Erwartungen von allen Ferien verbunden, weil es sie erst so kurz gibt. Mit den beiden großen Buben haben wir noch autonome Tage um den Nationalfeiertag gestückelt, was nicht immer gelang. Gut, den Mittwoch haben wir also schon ­einmal hinter uns gebracht. Ich wusste ja, dass der Trick funktioniert. ( Die Presse Schaufenster , 27.10.2023)

Weiterlesen >> Mehr Kolumnen auf DiePresse.com/randerscheinung

("Die Presse Schaufenster" vom 06.10.23)