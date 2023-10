Hat die Josefstadt ein Sternerestaurant dazugewonnen?

Stefan Doubek und Nora Pein heben die Kulinarik der Josefstadt mit ihrem Restaurant Doubek auf internationales Niveau.

Es ist ein unscheinbares Häusereck in der Josefstadt, die Fenster sind abgedunkelt, nur ein dezentes Schild an der Hausmauer weist darauf hin, dass hier etwas Neues entstanden ist. Ausgerechnet in der Kochgasse haben Stefan Doubek und Nora Pein ihren Traum vom eigenen Restaurant verwirklicht. Einst befand sich hier ein Kaffeehaus, später eine Bäckerei. Und als das Paar die Adresse vor einem Jahr übernommen hat, sei es nur noch ein „Erdloch“ randvoll mit Schutt gewesen. Pein und Doubek kennen sich nach diesem Jahr nicht mehr nur mit Kulinarik aus, sondern auch mit Wasserleitungen, Elektronik, Stemmarbeiten und Kellertrockenlegungen. „Es war die erste und einzige Adresse, die wir uns angeschaut haben“, sagt Pein. „Wir haben bei der Besichtigung kein Wort gewechselt und hatten trotzdem auf Anhieb die gleichen Gestaltungsideen“, ergänzt Doubek.

Grau in Grau wird man im hohen Eingangsbereich in Empfang genommen. Die Lichtschwerter weisen den Weg.

Stefan Doubek ist ja mittlerweile kein Unbekannter mehr in der Wiener Gastronomie. Er hat schon in der Küche von Konstantin Filippou gekocht, bis er im Ausland etwa bei Clare Smyth in London Erfahrungen sammelte. Corona kürzte seine Reise ab, stattdessen erkochte Doubek drei Hauben in der Umar Fischbar am Naschmarkt mit viel Perfektionismus, fantastischer Fischqualität und Gerichten wie einem Oscrieta-Kaviar-Kartoffel-Püree mit brauner Butter oder Bouchot-Muscheln in süßsaurem Paprikasud. Dabei bewies er schon dort einen Hang zum Purismus und ein Händchen für feine Aromen, wie in der „Schaufenster“-Lokalkritik geurteilt wurde.