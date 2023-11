AT&S erzielte im ersten Halbjahr weniger Umsatz und Gewinn

Das Konzernergebnis ist um 78 Prozent gesunken, der Ausblick für das Gesamtjahr

konnte bestätigt werden.

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat im ersten Halbjahr 2023/24 weniger Umsatz erwirtschaftet. Der Konzernumsatz reduzierte sich von 1,07 Milliarden Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres auf 814 Millionen Euro (minus 24 Prozent), teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Begründet wurde das mit dem schwierigen Marktumfeld, das auch unterm Strich zu Einbußen führte: Das Konzernergebnis verringerte sich von 224 Millionen um 78 Prozent auf 49 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank - bedingt durch den geringeren Konzernumsatz - von 315 Millionen Euro auf 217 Millionen Euro, hieß es in der Aussendung. Um den aus der schwierigen Marktlage resultierenden Effekten wie Preisdruck und Inflation gegenzusteuern, hatte das Unternehmen bereits im Vorjahr „umfassende“ Kostenoptimierungsprogramme umgesetzt. Diese zeigten trotz des Dämpfers im Halbjahr bereits Wirkung, so AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer: „Die Maßnahmen greifen nicht nur schneller als geplant, sie haben vor allem die Ertragssituation deutlich verbessert.“

Den Ausblick für das Gesamtjahr 2023/24 bestätigte der Leiterplattenhersteller. Das Management rechnet trotz der aktuellen Herausforderungen mit einem Konzernumsatz zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Euro, die bereinigte EBITDA-Marge werde voraussichtlich zwischen 25 und 29 Prozent liegen. Auch längerfristig gibt sich AT&S positiv. Die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Kulim und der Ausbau des Standorts in Leoben würden sich momentan gut entwickeln, deswegen gehe man davon aus, im Geschäftsjahr 2026/27 einen Umsatz von 3,5 Milliarden zu erreichen. (APA)