Birgit Minichmayr: „Dauernd zu urteilen ist befremdlich“

Es erstaunt mich, warum sich so viele Menschen bemüßigt fühlen, sich einzumischen, sobald man Kinder bekommt. Das fängt schon in der Schwangerschaft an, wenn einem gesagt wird, was man sich am besten auf den Bauch schmieren soll. Ich weiß schon, dass es die meisten lieb meinen, aber es kann auch übergriffig sein. Für viele Tipps war ich wirklich dankbar, aber dieses Engagement, ungefragt Erziehungstipps zu geben, weil das Kind nicht das macht, was es soll, woher kommt das?