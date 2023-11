Frankfurt im Football-Fieber: Wenn die USA nicht mehr groß genug sind

Patrick Mahomes gastiert mit Kansas City in Frankfurt.

Nach dem Premierengastspiel 2022 in München gastieren die Football-Superstars aus Amerika um Quarterback Patrick Mahomes nun gleich für zwei Partien in Frankfurt. Warum die NFL im Ausland das große Geld wittert, welche Rolle Popstar Taylor Swift spielt – und ob selbst Wien künftig Schauplatz sein könnte.

Frankfurt ist bereit. An zwei Sonntagen in Folge werden im Deutsche Bank Park, wo für gewöhnlich die Fußballer von Eintracht Frankfurt auflaufen, einige der besten Footballer der Welt zu sehen sein. Am Sonntag (15.30 Uhr, live, RTL, Dazn) stehen einander die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins gegenüber.

Eine Woche später treffen die Indianapolis Colts mit dem Burgenländer Bernhard Raimann auf die New England Patriots. Dass gleich zwei Spiele der Regular Season in der Main-Metropole stattfinden, haben die Footballfans in Deutschland indirekt dem Fußballweltverband Fifa zu verdanken.