Zahl antisemitischer Vorfälle in Frankreich „explodiert“

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel und damit dem Beginn eines weiteren Krieges im Nahen Osten steigen die Anfeindungen gegenüber Menschen jüdischen Glaubens weltweit. In Frankreich lebt die größte jüdische Gemeinde Europas, die Zahl antisemitischen Taten nimmt hier nach Angaben aus Paris stark zu.

In Frankreich sind seit dem 7. Oktober mehr als tausend antisemitische Vorfälle gemeldet worden. „Die Zahl der antisemitischen Akte ist explodiert“, sagte Innenminister Gérald Darmanin am Sonntagabend dem Fernsehsender France 2. Im Zusammenhang mit den insgesamt 1040 gemeldeten Vorfällen seien 486 Menschen festgenommen worden, darunter 102 Ausländer, sagte der Minister.

Am 7. Oktober hatten hunderte Kämpfer der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas Israel überfallen und in einer Reihe von Ortschaften und bei einem Musikfestival wahllos Gräueltaten vor allem an Zivilisten verübt, darunter viele Frauen und Kinder. Nach israelischen Angaben wurden 1400 Menschen getötet, mehr als 240 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion nahm Israel den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Dabei wurden nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, mehr als 9700 Menschen getötet.

Ähnlich wie in Österreich und Deutschland hat der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation die Zahl gemeldeter antisemitischer Akte in Frankreich deutlich ansteigen lassen. Da in Frankreich sowohl die größte jüdische als auch die größte muslimische Gemeinde Europas lebt, ist die Sorge der Regierung in Paris groß, dass der Nahost-Konflikt auf das Land übergreifen könnte. (APA/AFP)