EU-Kommission setzt Airlines unter Druck

Die Brüsseler Behörde ist wegen des Anstiegs der Ticketpreise alarmiert.

Die EU-Kommission ist wegen der Teuerungsraten im innereuropäischen Flugverkehr alarmiert. Wie die „Financial Times“ am Montag berichtete, hat die Brüsseler Behörde die Preispolitik der europäischen Airlines ins Visier genommen – was unmittelbar keine Folgen auf die Geschäftsmodelle der Unternehmen haben dürfte, denn für Eingriffe in die Preisgestaltung der Airlines hat die Kommission kein Pouvoir. Die für Verkehr zuständige EU-Kommissarin, die Rumänin Adina Vălean, will sich nichtsdestoweniger Überblick über die Lage verschaffen: „Wir wollen wissen, warum sich der Markt so entwickelt hat“, so die Kommissarin.

20 bis 30 Prozent mehr

Die Ticketpreise in der EU haben sich seit 2019 im Schnitt um 20 bis 30 Prozent erhöht. Laut Auskunft von Vălean stellt die Kommission die Funktionsweise des Markts für Flugticket nicht infrage, sondern will von den Airlines Auskunft über deren Preisgestaltung erhalten. Der internationale Branchenverband Iata geht davon aus, dass der globale Umsatz der Branche heuer bei 803 Mrd. Dollar liegen und damit das Vor-Corona-Niveau erreichen werde – und das bei einem Verkehrsaufkommen, das gut zehn Prozent unter dem Niveau von 2019 liegen soll.