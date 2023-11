In einer geschlossenen Kutsche aus dem Jahr 1889 fuhren König Felipe und Königin Letizia zum Schloss Amalienborg.

König Felipe und Königin Letizia bleiben bis Mittwoch in Dänemark. Begleitet werden sie von Außenminister José Manuel Albares und einer Wirtschaftsdelegation.

Der spanische König Felipe VI. (55) und Königin Letizia (51) sind zu einem dreitägigen Besuch in Dänemark eingetroffen. Zu Beginn des ersten offiziellen Staatsbesuchs eines spanischen Königs seit mehr als 43 Jahren wurde das Paar am Montag von der dänischen Monarchin Margrethe II. (83) am Flughafen von Kopenhagen empfangen.

Im Anschluss fuhren sie in einer geschlossenen Kutsche aus dem Jahr 1889 und begleitet von Dutzenden Reitern von der Zitadelle Kastellet zum Schloss Amalienborg. Hunderte Schaulustige verfolgten die Fahrt vom Straßenrand, manche von ihnen schwenkten spanische oder dänische Fahnen. Für Felipe folgte im Anschluss ein Gespräch mit Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, ehe zum Abschluss des ersten Tages ein Gala-Abendessen auf Schloss Christiansborg geplant war.

Verbindung zwischen Ländern soll gestärkt werden

Felipe und Letizia bleiben bis Mittwoch in Dänemark. Begleitet werden sie von Außenminister José Manuel Albares und einer Wirtschaftsdelegation. Übergeordnetes Ziel des Staatsbesuches ist es, die Verbindungen zwischen den beiden Ländern zu stärken und dabei wirtschaftliche wie kulturelle Beziehungen zu entwickeln.

Bei mehreren Arrangements während des Besuchs spielen Dänemarks Kronprinz Frederik und seine Frau Kronprinzessin Mary eine Rolle - sie sind wie Felipe und Letizia 55 beziehungsweise 51 Jahre alt und stammen somit aus derselben Königshausgeneration. Letzter spanischer König auf Dänemark-Reise war zuvor Felipes Vater Juan Carlos I. mit seiner Gattin Sofía im März 1980 gewesen. (APA)