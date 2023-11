Minidepression am Montag

Es kann auch einfach Unausgeschlafenheit sein. Denn in der Nacht auf Montag schlafen die Menschen überdurchschnittlich schlecht.

Der Herbst hat uns heuer hinters Licht geführt wie ein Arzt, der sagt: Noch brauchen Sie kein künstliches Knie. Da glaubt man leicht, in die Gasse mit dem künstlichen Knie komme ich gar nie. Aber alle, die der Hochnebel heute auf dem Weg zur Arbeit kalt erwischt hat, können sich sagen: Jetzt weiß ich wieder, was ein Blues ist, aber wenigstens ist nicht Montag. Denn am Montag fühlte man sich noch mieser. Ein erklecklicher Teil der Bevölkerung leidet am Montag unter einer Minidepression. Es gibt dafür sogar einen medizinischen Namen: „Montagsneurose“.

Es kann auch einfach Unausgeschlafenheit sein. Denn in der Nacht auf Montag schlafen die Menschen überdurchschnittlich schlecht, sagen Schlafforscher. Sie wälzen Angstfantasien und sich im Bett herum. Wahrscheinlich kommen auch Kündigungs- und Mordfantasien vor. Es wäre verständlich, aber die Schlafforscher warnen einen davor, sich am Sonntagabend den grantigen Chef oder die ungeduldigen Kunden schönzusaufen. Denn der Alkohol hält einen in der Nacht wach, obwohl das Melatonin in der Zirbeldrüse dauernd die gegenteiligen Signale sendet. Kein Wunder, dass man depressiv wird, wenn die Hormone im Kopf genauso herumstreiten wie die Chefs später beim Montagmorgenmeeting. Und sollte sich gegen vier Uhr morgens doch das Melatonin durchsetzen, träumt man mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent schlecht. Denn das Gehirn, sagen die Schlafforscher, führe sich in der Nacht wie ein ungezogenes Kind auf, das auf den Tischen herumtanze, weil die Eltern weg sind. Man muss halt aufpassen, dass man noch rechtzeitig vor dem Montagsmorgenmeeting aufwacht, weil sonst könnten die Kündigungsfantasien schneller real werden, als man wieder vom Tisch heruntersteigen kann.