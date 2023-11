Eine Zwischenbilanz des Gazakriegs

Ein israelischer Soldat beim Gebet an der Klagemauer in Jerusalem. Ein Monat nach dem Hamas-Terror häufen sich die Rufe nach einer Feuerpause.

Ein israelischer Soldat beim Gebet an der Klagemauer in Jerusalem. Ein Monat nach dem Hamas-Terror häufen sich die Rufe nach einer Feuerpause. AFP/Fadel Senna

Ein Monat nach Hamas-Terror gegen Israel geht der Krieg in die nächste Phase. Der Druck für eine Feuerpause steigt, Israel läuft Zeit davon.

In Israel sind noch immer nicht alle der mehr als 1400 Todesopfer des 7. Oktober identifiziert, die die Hamas-Terroristen innerhalb weniger Stunden niedergemetzelt haben. Am 31. Tag des Kriegs, dem längsten der vergangenen Jahrzehnte im Gazastreifen, überstieg derweil die Zahl der Toten unter den Palästinensern laut Angaben der örtlichen Behörden die Marke von 10.000 Menschen. Israel behauptet, bisher ein Dutzend der Hamas-Führer und wohl Hunderte Kämpfer getötet zu haben. So viel scheint aber klar: Ein Großteil des Blutzolls trägt die Zivilbevölkerung. Immer vehementer fordert die internationale Gemeinschaft ein Ende des Blutvergießens. „Genug ist genug“, sagte Volker Türk, der UN-Kommissar für Menschenrechte, ein Österreicher.

Militärisches Fazit

Der Krieg der israelischen Armee mit der Hamas im Gazastreifen ist in die nächste Phase eingetreten. Nach wochenlanger Bombardierung und dem Einsatz von Spezialkommandos hat Israel vor rund zehn Tagen seine lang angekündigte Bodenoffensive gestartet. Inzwischen sind die Truppen mit voller Wucht, mit Panzern und Bulldozern, in das von der Hamas kontrollierte Territorium eingedrungen. Sie haben Gaza-Stadt, die Hochburg der Terrororganisation, eingekesselt und den Gazastreifen in zwei Teile separiert. Im Norden tobt der härteste Teil der Schlacht: der Häuserkampf und die Verfolgung der Hamas-Kämpfer im weitverzweigten Tunnelsystem.

Bis zu 400.000 Zivilisten harren trotz Israels Warnungen weiter in der unmittelbaren Kriegszone aus. Oft haben sie Unterschlupf in Spitälern, Schulen und bei internationalen Hilfsorganisationen gesucht, bei denen die Hamas sie vermutlich als „menschliche Schutzschilde“ missbraucht. Eine Praxis vergangener Kriege, die auch für die hohe Opferzahl unter den Zivilisten verantwortlich ist. Eine Rakete des Islamischen Jihad – ein „Irrläufer“ – ist nach westlicher Expertise in einem Spital in Gaza eingeschlagen und hat allein bis zu 300 Tote gefordert.

Israels erklärtes Kriegsziel ist die Beseitigung der militärischen Infrastruktur der Hamas und ihrer Kommandostruktur. Nach Darstellung des Verteidigungsministers, ­Joav Gallant, ist der Krieg auf drei Monate angelegt. Doch Ehud Barak, Ex-Premier und früherer Generalstabschef, betonte jüngst, Israel würden wegen des internationalen Drucks nur noch wenige Wochen bleiben.

Humanitäre Lage

Nach mehrfacher Aufforderung Israels sind rund eine Million Palästinenser in den Süden des Gazastreifens, südlich des Wadi ­Gaza, geflohen. Dort herrschen bedrängte Verhältnisse, und es fehlt am Nötigsten – selbst nach Öffnung des Grenzpostens in Rafah. Zuletzt kamen täglich knapp drei Dutzend LKW aus Ägypten ins Gebiet, ein Drittel der benötigten humanitären Hilfe. Israel fürchtet, das etwa zur Betreibung von Spitälern benötigte Benzin, die Medikamente und Lebensmittel könnten in die Hände der Hamas gelangen. Zuletzt warf Jordanien Hilfspakete über dem Territorium ab. Frankreich plant die Entsendung eines Lazarettchefs, die Vereinigten Arabischen Emirate wollen ein Feldspital aufbauen.

Die USA drängen wiederum auf lokal und zeitlich begrenzte humanitäre Feuerpausen von wenigen Stunden, die zum einen Hilfslieferungen ermöglichen und zum anderen die Freilassung der 240 Geiseln erleichtern soll. Im Psychokrieg mit Israel behauptet die Hamas, von 60 Geiseln fehle die Spur. Sie insinuiert, sie könnten bei den israelischen Angriffen ums Leben gekommen sein.

In Israel selbst hat die Bewegung für die Freilassung der Geiseln eine Eigendynamik angenommen, die die Regierung unter Druck setzt und eine vorläufige Waffenruhe fordert. Hunderte Menschen, zumeist Angehörige, demonstrierten vor der Residenz des Premiers und vor der Knesset. „Bringt sie nach Hause zurück“, lautet ihre Parole, in der sich Kritik an der Regierung Netanjahu mischt. Der Premier rückt indes nicht von seiner Position ab, eine Feuerpause erst nach Freilassung aller Geiseln zu verhängen.

Israel intern

Der Hamas-Terror des 7. Oktober ist für Israel ein Trauma, nur vergleichbar mit dem Jom-Kippur-Krieg vor 50 Jahren. Dass sich der Angriff der Hamas fast auf den Tag genau am Jahrestag des Überfalls arabischer Staaten ereignet hat, wiegt bei der Aufarbeitung doppelt schwer. Die Chefs des Militärs und der Geheimdienste haben zumindest ein Teilversagen eingestanden – nur nicht Benjamin Netanjahu. Der längst dienende Ministerpräsident des Landes wies jede Schuld von sich, was die Opposition und vor allem Ex-Verteidigungsminister und Ex-Armeechef Benny Gantz aufgebracht hat. Aus Verantwortungsbewusstsein und patriotischer Pflicht gegenüber seinem Land war Gantz ins Kriegskabinett eingetreten.

Die Reibereien nehmen zu, einstweilen herrscht jedoch das Motto vor: Erst der Krieg und danach die Aufklärung, wie es zu dem Sicherheitsdesaster einer der vermeintlich besten Streitkräfte der Welt mit den ausgeklügeltsten Methoden kommen konnte. Die Stunde der Abrechnung mit Netanjahu und seiner Rechtskoalition ist nur aufgeschoben. Ebenso wie die monatelange Kontroverse um die Justizreform. Israels Gegner erkannten in der Polarisierung eine Schwäche, wovor Militärs und Ex-Geheimdienstchefs eindringlich gewarnt hatten.

Diplomatie

Von Anfang bemühten sich vor allem die USA unter Führung von Präsident Biden und Außenminister Blinken bei Reisen in die Region, eine Eskalation zu einem Mehrfrontenkrieg zu verhindern. Eine Konfrontation mit den Todfeinden Israels – dem Iran und der Hisbollah – ist trotz einiger Scharmützel mit der schiitischen Terrormiliz im Südlibanon bis dato ausgeblieben. Die Entsendung zweier US-Flugzeugträger samt Verbänden ins östliche Mittelmeer diente als Abschreckung.

Die USA pochen zudem auf eine Eindämmung der extremistischen jüdischen Siedler im Westjordanland, damit der Funke nicht überspringt und Israel von der östlichen Flanke Gefahr droht. Bisher haben auch die arabischen Staaten trotz Solidaritätsbeschwörungen mit den Palästinensern ruhig gehalten. Ein Kollateralschaden des Kriegs im Nahen Osten ist indessen der Ukraine-Krieg, der aus dem internationalen Fokus gerückt ist – was ganz im Interesse Russlands ist, das sich als Patron der Palästinenser geriert.

Die Biden-Regierung forderte in Israel ein Nachkriegsszenario ein – und sie mahnt eine Zweistaatenlösung ein, die lang passé schien. Sie könnte wieder zum Thema der Diplomatie werden. Zugleich versuchen die USA nach Kräften, die Rolle des massiv angeschlagenen Palästinenserführers Mahmoud Abbas als künftiger Verhandlungs­partner Israels zu stärken. Das Vertrauen in den bald 87-Jährigen und in seine korrupte Entourage ist allerdings massiv geschwunden.

Völlig unklar ist, wer in einem Postkriegsszenario die Kontrolle über den Gazastreifen übernimmt. Abbas und seine Fatah-Fraktion sind dazu kaum in der Lage. Arabische Staaten von Ägypten bis Jordanien zeigen keinerlei Interesse, eine Rolle zu spielen – und sei es im Rahmen eines UN-Mandats. Und so wird wohl Israel – nicht zuletzt aus Eigeninteresse – weiterhin von außen die Situation in dem Küstenstreifen im Süden kontrollieren, wie Benjamin Netanjahu betont hat.