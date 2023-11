Reiseplanung mit KI?

Wie Sie mir einen Tipp für die KI gaben. Bleiben wir per Com, lieber Booking-Weltkonzern!

Endlich Herbst! Die Branche sucht nach „Reisetrends für 2024“. Booking-Com tut sich da mit einer Umfrage hervor ein halbkreatives Poème en prose mit Ausdrücken wie „Autopiloten ausschalten“, „Wow-Faktor“, „Überschneidung zwischen Design und Achtsamkeit“, eher die Zusammenfassung eines chaotischen Brainstormings. Richtig gelesen, ich nenne das Unternehmen Booking-Com, mit Com und Do-It-Yourself-Strich dazwischen. „Booking“ allein wäre zu vertraulich für den Online-Marktbeherrscher mit 2,7 Millionen Unterkünften weltweit und 70 Prozent Marktanteil. Doch bin ich weniger Feind als fleißiger Nutzer - beim Unterkunftbuchen kommt niemand am Quasi-Monopol vorbei. Ich lasse mir mein Buchungsverhalten nicht auf Booking-Com reduzieren. Bleiben wir daher per Com, lieber Weltkonzern!

Da wäre dann noch der Stil der Reisetrendforschung. Die sieben recht beliebigen 2024er-Trends (u. a. „Wassernixen“, „Kulinarische Schatzsucher“, „Achtsame Ästheten“) poppten wohl gleich in den Kreativköpfen auf, als der Agentur das Umfrageergebnis unter 27.730 Personen vorlag. Die wurde allerdings bereits im Juli 2023 vorgenommen - Jahrestrends bilden sich ja oft Monate bis Jahrzehnte vorher aus, man muss nur die Zeichen an der Wand lesen!

Einige Ergebnisse verstörten mich. Den Klimawandel werden die Leute 2024 mit Strandurlauben umgehen, 43 Prozent möchten ihr Reiseziel gar nicht kennen („Überraschungsreise“), ein Viertel druckt Neufreunden im Urlaub Gschichterln, um sich und das „wahre Ich“ wichtig zu machen. In der Gastronomie setzen die Anbieter auf „stimmungsverändernde Beleuchtung, passende Düfte und sinnliche Klanglandschaften“, welch Horror!

37 Prozent der Deutschen würden zu allem Überfluss der KI als „Reisekomplizen“ ihre Tripplanung anvertrauen, ein „explodierender Anstieg“. Ist Booking-Com da einer Mode auf der Spur? Neulich konferierte ich mit der KI einer Fluglinie. Sie stornierte meinen Flug und agierte bei der Neubuchung chronisch uneinsichtig. Fast verzweifelte ich.