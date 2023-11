Architektur Staatspreis 2023 verliehen

Ikea, Mozarteum und Future Art Lab zählen zu den ausgezeichneten Projekten.

Der Staatspreis Architektur 2023 des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums (BMAW) wurde am Dienstag vergeben. Zu den Gewinnern aus insgesamt drei Kategorien zählte das Bauprojekt Ikea Wien-Westbahnhof von Querkraft Architekten (Produktion/Handel). Den Staatspreis in der Kategorie Dienstleistung erhielt das Mozarteum-Foyer in Salzburg, geplant von Architektin Maria Flöckner und Architekt Hermann Schnöll.

„Die “Mozarteum Foyers‘ überzeugen als beispielhaftes Projekt für die Revitalisierung und Modernisierung einer Kulturinstitution“, hieß es in der Jurybegründung. Der bauliche Eingriff in den Bestand strahle moderne Leichtigkeit aus. „Kluge architektonische Gesten schaffen eine selbstverständliche Orientierung im gesamten räumlichen und funktionalen Kontext. Die räumliche Ergänzung ist modern und innovativ und stellt die Besucherinnen und Besucher sowie das Konzerterlebnis in den Mittelpunkt„, urteilte die Jury.

Die Jury betonte, dass mit dem Mozarteum-Foyer ein beispielhaftes Projekt für die Revitalisierung und Modernisierung einer Kulturinstitution umgesetzt wurde. Wolfgang Lienbacher

Unter dem Motto „mehr Raum für Mozart“ ist das neue, lichtdurchflutete und barrierefreie Foyergebäude nach zweijähriger Bauzeit im Oktober 2022 fertiggestellt worden. Die Kosten lagen bei 11,7 Millionen Euro. Die Konstruktion aus Glas und Stahl verbindet die beiden denkmalgeschützten Gebäudeteile des Mozarteums - den Schul- und Konzerttrakt - und schafft mit insgesamt 370 Quadratmeter Fläche auf zwei Ebenen mehr Platz als bisher.

Future Art Lab in Wien. APA/Herta Hurnaus

In der Kategorie Verwaltung/Forschung wurde das Projekt „Future Art Lab der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien“ ausgezeichnet. Die architektonische Planung erfolgte durch die Pichler & Traupmann Architekten ZT GmbH. Der mit dem Sonderpreis gewürdigte Med Campus Graz wurde von Riegler Riewe Architekten entworfen. Mit dem Staatspreis Architektur werden architektonische Projekte im Bereich der gewerblichen Wirtschaft ausgezeichnet, die wichtige Akzente und Impulse setzen. Bewertet werden die architektonische Qualität, der Bezug zur Umgebung, Innovation, die Nutzerqualität, die Qualität der Umsetzung und der schonende Umgang mit Ressourcen. (APA/red.)