Herfried Münkler: »Wir stürzen in eine neue Weltordnung«

Der Rückzug der USA aus der Hüterrolle, das Ende des unipolaren Moments, beginnt schon in der Zeit von US-Präsident Barack Obama. Er konstatierte, dass die USA nicht mehr zu einer gleichzeitigen und gleichgewichtigen Machtprojektion in den pazifischen und den atlantischen Raum fähig sind. Der auch geoökonomisch motivierte „Pivot to Asia“ war mit der Erwartung verbunden, dass die Europäer in der Lage sind, die Leerstellen im atlantisch-europäischen Raum zu übernehmen. Dazu waren die Europäer aber weder fähig noch bereit. Noch viel deutlicher war dann Donald Trumps Formel „America First“, wonach sich andere um die Weltordnung kümmern sollen. Und wenn Sie ein Datum brauchen, würde ich sagen: der 15. August 2021, der US-Abzug aus Afghanistan.