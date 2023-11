Millionäre besteuern! In Andi Bablers Netz

Parteitag der SPÖ in Graz: Klassenkämpferisch wird der Spitzenkandidat auf der Website der Parteizentrale präsentiert. Aber beim SP-Internetauftritt in den rot regierten Ländern stößt man nur mit der Suchfunktion auf den Bundeschef.

Zu den feierlichen Momenten einer Partei gehört die Wahl ihrer Spitze. Am Wochenende war es bei der Sozialdemokratischen Partei Österreichs wieder so weit. Rund 600 Delegierte standen vor der Entscheidung, ob sie Andreas Babler als SPÖ-Chef weiter oder nicht mehr haben wollen. Sie bedarf gründlicher Vorbereitung, des Austauschs von Argumenten, warum der Bürgermeister von Traiskirchen auch der ideale Mann für den Top-Job sei. Wie hat sich das auf roten Websites des Landes vor dem Treffen in Graz abgezeichnet?