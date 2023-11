Netzwerke für die Biodiversität

Schauen Sie die Tage der Biodiversität an der Boku via YouTube nach! Es zahlt sich unbedingt aus.

An der Wiener Universität für Bodenkultur fanden eben die „Tage der Biodiversität“ statt, und da nicht jeder an den Vorträgen der bestinformierten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Nation teilnehmen konnte, werden die Sessions der drei Tage via YouTube ins Netz gestellt. Wenn man träumen darf, schaut sich das jede politisch verantwortliche Person an und überdenkt die eigene Rolle. Doch damit nicht genug. Letztlich sind wir alle mitverantwortlich, wenn eine Tierart nach der anderen verschwindet.