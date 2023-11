Wie Beton klimafreundlicher sein kann

Beton soll klimafreundlicher werden. Neuste Ergebnisse versprechen große Einsparungen, bringen aber auch Herausforderungen.

Beton spielt im modernen Leben und in der Bauwirtschaft eine tragende Rolle – im wahrsten Sinne des Wortes. Als Material für Fundamente, Brücken oder Tunnel ist er ein zentraler Stoff für den Sektor. Gleichzeitig ist die Herstellung des Bindemittels Zement für 3,3 Prozent der österreichischen Treibhausgasemissionen (CO 2 ) verantwortlich. Betrachtet man den gesamten globalen Bau- und Gebäudesektor, steht dieser für fast 40 Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen.

Damit liegt ein großer Hebel in der Branche, heißt es am Dienstag bei der Präsentation des Forschungsprojekts RCC2 (Reduced Carbon Concrete). Dabei handelt es sich um ein Forschungsprojekt eines Konsortiums aus mehr als zehn Akteuren aus dem Bau- und Gebäudesektor, der FFG, der Stadt Wien und dem Klimaschutzministerium.

Neue Mischung

Erste Forschungen hat das Konsortium bereits 2021 unter dem Projekttitel RCC betrieben. Damals ging es um Betonrezepturen, die weniger Klinker enthalten. Eine Zutat, die dazu führt, dass der Beton schneller aushärtet, aber gleichzeitig viel CO 2 verursacht. Im Vergleich zum Standardbeton haben diese sogenannten RCC-Betone also einen stark reduzierten CO 2 -Fußabdruck.

Die Neuerung in der aktuellen Forschungsrunde RCC2 ist die zusätzliche Beimischung von technischem Kohlenstoff auf Pflanzenkohlebasis. „Mit dem technischen Kohlenstoff lässt sich noch mehr CO 2 senken, und es ist bilanziell ein weiterer Schritt, den Beton in Richtung Klimaneutralität zu bringen“, erklärt Thomas Romm, Geschäftsführer vom Architekturbüro „forschen, planen, bauen“.

Beheizte Schalungen

Das Problem, das die neuen Rezepturen mit sich bringen: Der Beton braucht länger, bis er hart wird. Das verlangsamt gerade bei niedrigen Außentemperaturen die Bauzeit und verursacht in weiterer Folge höhere Baukosten.

Genau da kommt der Schalungshersteller Doka ins Spiel, der auch Teil des Konsortiums ist. „Wenn wir CO 2 -reduzierte Betone effizient auf der Baustelle einsetzen wollen, müssen wir uns auch mit der Schalung beschäftigen“, so Doka-Chef Robert Hauser. So war der Forschungsmittelpunkt dieses Mal ein von Doka entwickelter Prototyp einer intelligent beheizbaren Schalung.

Damit soll das langsamere Aushärten des Betons, was gerade bei niedrigeren Außentemperaturen der Fall ist, ausgeglichen werden. Die strombetriebene Beheizung der Schalung verbraucht zwar Energie, deren Erzeugung wiede­rum CO 2 emittiert. Dies könne aber durch den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und dem smarten Einsatz der Beheizung des Bauteils wieder ausgeglichen werden. Nutzbar für die Kunden von Doka soll die Schalung 2025 sein.

Die Ökobilanzierung von beheizbaren Schalungen für klinkerreduzierten Beton sei daher ein wichtiger Schlüssel zur Bewertung der Nachhaltigkeit und der sinnvollen Verwendung innovativer RCC-Rezepturen, heißt es bei der Präsentation.

Das Projektteam führte umfangreiche Testreihen durch, die sowohl Sommer- als auch Winterbedingungen simuliert haben. Der Sukkus: Das Einsparpotenzial gegenüber dem Referenzbeton liege bei etwa 80 Prozent (ohne Heizung). Bei winterlichen Temperaturen mit Unterstützung durch eine beheizbare Schalung liege das Einsparpotenzial noch immer bei 67 Prozent, heißt es.

Klimafreundlicher Beton in der Praxis