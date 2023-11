Peter Conradin Zumthor stellt Hörgewohnheiten auf die Probe

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Feinab­stimmung. Peter Conradin Zumthor (rechts) und Gabriel Schneider beim Präparieren der Kirchenglocken. • Luzern Festival

Feuer und Enthusiasmus: Peter Conradin Zumthor packt Glockenklöppel in Autoreifen und macht das Klavier zur Klangglocke.

Sinnlichkeit und Energie sind Peter Conradin Zumthor wichtig: Seine Musik muss für ihn physisch sein, er will sie im Körper spüren. Das Schlagzeug ist normalerweise sein Instrument, für Wien Modern hat er sich etwas Größeres vorgenommen: Kirchenglocken. Einmal die Glocken von Stift Klosterneuburg, einmal die vom Stephansdom. „Con sordino“, also mit Dämpfer, will er sie erklingen lassen. „Bei Schlaginstrumenten überlegt man ja auch: Mit welchem Schlägel schlage ich sie an? Mit einem harten Holz- oder einem weichen Filz- oder Gummischlägel? Ich dachte, das müsste man auch einmal mit Kirchenglocken probieren.“