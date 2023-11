Die Müllabfuhr in der Zelle lenken

Ein Start-up in Wien sucht neue Moleküle, die Krankheiten bekämpfen. Der Wirkmechanismus nutzt die interne Abfallverwertung der Körperzellen.

Ja, man kann es in Wien schaffen. Darauf sind die Gründer von Proxygen stolz. Denn als die Biotechnologen um Georg Winter, Stefan Kubicek, Giulio Superti-Furga und Matthias Brand vom Cemm (Forschungszentrum für Molekulare Medizin, ÖAW) an eine Ausgründung dachten, fragten Insider: Warum macht ihr das nicht in New York, Boston oder Basel – in den Zentren der Pharmaforschung? „Wir wollten mit dem Start-up aber in Wien bleiben, nahe an den wissenschaftlichen Gründern“, sagt Matthias Brand. Er ist nun seit 2020 der wissenschaftliche Leiter von Proxygen, das auch von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) unterstützt wurde.

„Es ist spannend zu sehen, wie sich Wien zu einem interessanten Biotech-Cluster in Europa entwickelt“, sagt Brand, den die Zusammenarbeit mit dem inzwischen 30-köpfigen Team motiviert, immer weiter zu forschen. „Rückschläge passieren in der Wissenschaft fast auf täglicher Basis. Aber wir sehen, wie groß das Potenzial unserer Entwicklung ist.“

Vollgestopfte Taschen meiden