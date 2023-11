So läuft es mit der Integration der Flüchtlinge seit 2015

Knapp 60 Prozent der Asyl- und Schutzberechtigten, die zwischen 2015 und Mitte 2018 beim Arbeitsmarktservice ankamen, sind in einer Beschäftigung. Das entspricht in etwa dem, was internationale Studien seinerzeit prognostiziert hatten.

Das dauert“, sagte Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice, im Herbst 2016 der „Presse“. Es ging um die Integration von Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten in den Arbeitsmarkt. Ab 2015 hatte das Thema europaweit große Aufmerksamkeit erlangt: In Österreich wurden im Jahr 2015 88.340 Asylanträge gestellt, der bis zu diesem Zeitpunkt höchste Wert seit 1956. Im Jahr 2022 wurden sogar 112.272 Anträge gestellt, und das Thema hat die Schlagzeilen nicht mehr verlassen. 2015 begann auch eine Debatte darüber, wie man es schafft, diese neuen Zuwanderer möglichst rasch in gute Jobs zu bringen. Internationale Studien hatten auf Basis von Daten aus der Vergangenheit prognostiziert, dass nach etwa fünf Jahren 50 Prozent der jeweiligen Flüchtlingsgruppe in Beschäftigung sein würden. Selbst wenn ein Flüchtling ein Studium habe, bleibe Integration eine „Herkulesaufgabe“, sagte Kopf seinerzeit zur „Presse“. Wie sieht es heute, acht Jahre nach 2015, mit der Arbeitsmarktintegration aus?