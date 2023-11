Travis Kelce spricht über seine Beziehung mit Taylor Swift

Sie sind das Popkultur-Pärchen der Stunde: Sängerin Taylor Swift und Football-Spieler Travis Kelce. Nun äußert sich der Sportler erstmals zu der Beziehung.

„She put him on the map“! Wer dieser Tage auf der Social Media-App TikTok unterwegs ist, weiß, dass das für Swifties, wie sich die Hardcorefans von Popstar Taylor Swift selbst bezeichnen, die einzig akzeptable Interpretation der noch frischen Beziehung zwischen der 33-jährigen Sängerin und dem Football-Spieler Travis Kelce ist. Der war sportaffinen Beobachterinnen und Beobachtern freilich auch davor schon ein Begriff, gewann er doch mit den Kansas City Chiefs bereits zwei mal den amerikanischen Superbowl. Doch auch von Sportfans wird das Narrativ des bisher unbekannten Niemand mit Augenzwinkern aufgegriffen, sie tauchen etwa bei NFL-Spielen mit Plakaten auf, die „Taylor‘s Boyfriend“ anfeuern.

Fans der Kansas City Chiefs im Waldstadion in Frankfurt Anfang November. APA / AFP / Kirill Kudryavtsev

Dass der 34-jährige Kelce mit dieser Interpretation vielleicht gar nicht so wenig anfangen kann, wird in einem aktuellen Interview mit dem „Wall Street Journal Magazine“ klar. Während Swift schon, zur Freude ihrer Fans, während ihrer aktuell laufenden Eras-Tour Songlyrics umtextete, und so auf Kelce Bezug nahm, hielt sich dieser mit Auskünften zu seinem Privatleben eher bedeckt - bis jetzt.

In dem Interview nennt Kelce seine neue Freundin nicht nur „witzig“, sondern gar ein „Genie“, Kelce und Swift würden ein gemeinsames Weltbild eine ähnliche Vorstellung von Familie teilen. „Ich habe noch nie jemanden mit einer solchen Anziehungskraft gedatet“, erzählte der Sportler gegenüber dem Magazin., „sie wird ständig unter die Lupe genommen, täglich warten Papparazzi auf sie, vor ihrem Haus, vor jedem Restaurant, nach jedem Flug. Und trotzdem lebt sie einfach und genießt ihr Leben!“

Auch in Bezug auf das genauere Kennenlernen der beiden gibt Kelce Einblick. Freunde von Swift hätten, nachdem Kelce öffentlich seine Bewunderung für Swift ausgesprochen hatte, die Rutsche gelegt und den Kontakt hergestellt: „Jemand hat uns verkuppelt.“ Vor dem ersten Date sei Kelce ziemlich nervös gewesen, und auch danach versuche er vorsichtig zu sein: „Am wichtigsten war für mich, gegenüber den Medien nichts zu sagen, dass Taylor wieder von mir entfernt.“ Dass er sich nun doch öffentlich geäußert hat, kann wohl als positives Indiz gedeutet werden, ganz egal, wer jetzt hier wen berühmt gemacht hat. (red)

>>> Zum Interview mit dem „Wall Street Journal Magazine“