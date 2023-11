Die Badner Bahn fährt erstmals auch nachts

In Anlehnung an die Wiener Nacht-U-Bahn wird die Regionalbahn an Wochenenden und vor Feiertagen in der Nacht unterwegs sein. Auch tagsüber wird die Strecke von der Staatsoper nach Wiener Neudorf verstärkt.

Die Badner Bahn ist künftig auch nachts unterwegs: Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember wird die Regionalbahn an Wochenenden und vor Feiertagen erstmals im durchgehenden Nachtverkehr zwischen der Wiener Staatsoper und Wiener Neudorf unterwegs sein. „Der Nachtverkehr in Anlehnung an die Wiener Nacht-U-Bahn ist eine echte Neuheit für die Badner Bahn“, wird dazu der zuständige Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) zitiert. „Wir stellen damit eine attraktive Anbindung an das südliche Umland vom Wiener Stadtzentrum auch in den Nachtstunden sicher.“

Den Nachtverkehr gibt es künftig in Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Die Badner Bahn wird dann im 30-Minuten-Takt von Wien Oper bis Wiener Neudorf verkehren. Der Fahrplan ist so gestaltet, dass man in die Nacht-U-Bahn der Wiener Linien am Karlsplatz bzw. beim Bahnhof Meidling sowie zur Nacht-S-Bahn in Meidling und am Matzleinsdorfer Platz umsteigen kann.

Mehr lesen Blitzblau und gemächlich: Die Badner Bahn

Mehr Kapazität dank Doppelgarnituren

Zum Einsatz kommen im Nachtverkehr Züge mit Videoüberwachung. Zudem wird Sicherheitspersonal in den Zügen mitfahren. Im Nachtverkehr gelten die gleichen Fahrausweise wie im Tagverkehr.

Ebenfalls mit dem Fahrplanwechsel wird tagsüber der Einsatz der Bahn verstärkt. Sogenannte Verstärkerzüge, die für den dichten 7,5-Minuten-Takt im genannten, am stärksten frequentierten Streckenabschnitt sorgen, werden künftig durchgehend als Doppelgarnitur statt wie bisher als Einzelgarnitur unterwegs sein. Damit reagiere man auf die zuletzt stark steigenden Fahrgastzahlen der Badner Bahn. Man erwarte, heuer das Vor-Pandemie-Niveau zu übertreffen, berichtet Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen.

Dichter Tages-Takt startet früher

Zudem startet der dichte 7,5-Minuten-Takt noch früher als bisher. So ist von Wiener Neudorf Richtung Wien Oper künftig der erste Zug bereits um 6 Uhr auf der Strecke. Außerdem gibt es in der Morgenspitze zwei zusätzliche Züge zwischen Wiener Neudorf und Baden, die vor allem für Entlastung im Schülerverkehr sorgen sollen.

Die Beauftragung der Angebotserweiterung im Auftrag der Länder Wien und Niederösterreich erfolgte durch den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) an die Wiener Lokalbahnen als Betreibergesellschaft der Badner Bahn. (red)