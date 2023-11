Entflohene Insassin der Justizanstalt Schwarzau in Wien festgenommen

Die Frau ist während eines Aufenthalts im Landesklinikum Wiener Neustadt geflohen. Zwei der vier in den letzten zwei Wochen entkommenen Häftlingen sind demnach noch auf er Flucht.

Eine vor rund zwei Wochen im Rahmen eines unbewachten stationären Aufenthalts im Landesklinikum Wiener Neustadt verschwundene Insassin der Justizanstalt (JA) Schwarzau (Bezirk Neunkirchen) ist aufgetaucht. Die Frau wurde in Wien festgenommen und wieder in die JA überstellt. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte am Freitag einen Bericht der „NÖN“ („Niederösterreichische Nachrichten“).

Zur Strafgefangenen der JA Schwarzau hatte das Justizministerium zuletzt festgehalten, dass der Aufenthalt im Spital von der Vollzugsbehörde erster Instanz als unbewacht bewilligt worden sei, „da immer wieder Ausgänge zum Erhalt von sozialen Kontakten (wie z.B. mit den Kindern) erfolgten, von denen die Insassin immer ordnungsgemäß zurückkehrte“. Die Frau „zeigte ein sehr gutes Vollzugsverhalten und wurde von einer schlechten Nachricht aus der Bahn geworfen“, wurde betont. In der JA Schwarzau verbüßte sie eine Haftstrafe aufgrund von Vermögensdelikten, deren Ende für Frühjahr 2025 vorgesehen war.

Zwei festgenommen, zwei noch auf der Flucht

Gesucht wird von der niederösterreichischen Polizei weiterhin nach einem 35-jährigen Insassen der Justizanstalt Stein. Der Tschetschene war am Dienstag der Vorwoche im Rahmen eines Untersuchungstermins im Universitätsklinikum Krems geflohen. Eine stundenlange Alarmfahndung verlief negativ.

Ein ebenfalls in der Vorwoche entkommener 16-jähriger Häftling wurde am Montag in Wien-Ottakring festgenommen und wieder in die Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen) eingeliefert, wo er ursprünglich eine Haftstrafe abgesessen hatte. Verschwunden ist am (gestrigen) Donnerstag indes auch ein Insasse der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Der 28-Jährige riss während einer Behandlung im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) aus. (APA)