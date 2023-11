Schreiben Sie einen Adventkalender!

Ein „Für Danach-After-Calendar“, der am 25. Dezember beginnt und bis zum nächsten Jahr geht. Ist das nicht ein wenig gar dekadent?

Früher, als womöglich eh nicht alles besser, aber vieles doch irgendwie übersichtlicher war, gab es Adventkalender ohne Schokolade. Und Adventkalender mit Schokolade. Und aus.

Heute ist die Auswahl riesig, auch die Zielgruppe hat sich enorm verbreitert und umfasst längst nicht nur mehr Klein- und Volksschulkinder: Bis ins hohe Alter kann man sich mit Adventkalendern beschenken lassen, die thematisch mit der Vorweihnachtszeit eher, nun, gar nichts zu tun haben: Es gibt Kalender mit 24 Bierspezialitäten. Solche, in denen man Kriminalfälle löst, und sogar mindestens ein Dutzend verschiedene Adventkalender für Katzen. (Nein, wir kaufen keinen für unsere Katzen. Also ziemlich sicher nicht.)

Untergekommen ist mir auch ein – was für ein Name – „Für Danach-After-Calendar“. Der beginnt am 25. Dezember und geht bis zum neuen Jahr. Wer möchte denn, frisch beschenkt zu Weihnachten, noch weitere Türchen mit Präsenten öffnen? Ist das nicht ein wenig gar dekadent? Wenn wir schon dabei sind, könnte man auch gleich einen Oster-Adventkalender erfinden (gerade nachgeschaut: gibt es schon). Oder einen „Noch 30 Hitzetage“-Kalender, der im Hochsommer die Zeit bis zum (wenigstens eine Spur kühleren) Herbst hinunterzählt. Aber es gibt auch schöne Ideen, wie den „umgekehrten Adventkalender“: Statt selbst etwas zu bekommen, legt man ab 1. Dezember jeden Tag etwas Nützliches für Bedürftige in eine Schachtel, die man dann bei einer Caritas-Einrichtung abgibt.

24 Freunde? Gar nicht so einfach

Eine weitere charmante Idee ist mir im (generell sehr hörenswerten) Podcast von Manuel Rubey und Simon Schwarz untergekommen: jeden Tag im Advent einen Brief an einen (anderen) lieben Menschen schreiben. Ein Adventkalender per Post. Dazu müsste man natürlich 24 Freunde haben. Gar nicht so einfach, aber es sind ja auch noch ein paar Tage bis zum 1. Dezember, um welche zu finden. Vielleicht bei einem Punsch. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Adventkalender-Schreiben!

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com