Die Nationalratswahl im Herbst sorgt für Probleme bei Jobvergaben

So ein schlechtes Timing: Die Nationalratswahlen werden wohl im Herbst stattfinden – just zum Zeitpunkt, zu dem recht wichtige Posten ausgeschrieben werden sollten. Durchaus möglich, dass die Ausschreibungen vorverlegt werden.

Es ist schwierig. Das mit dem präsumtiven Wahltermin im Herbst 2024 nämlich. Immerhin stehen einige nicht ganz unwichtige Personalia an, die eigentlich in ebendiesem Herbst per Ausschreibung in die Wege geleitet werden sollten. Etwa für das vierköpfige Direktorium der Nationalbank, in dem die Mandate ab Frühling 2025 auslaufen. Was also tun? Die Ausschreibung vorverlegen? Das ist durchaus im Bereich des Möglichen – und zwar nicht nur im Falle der Nationalbank.