Song der Woche mit Björk und Rosalía: Rettet die Lachse!

Björk schrieb „Oral“ zwischen „Homogenic“ (1997) und „Vespertine“ (2001), befand es damals aber für zu poppig. Das Duett mit Rosalía ist die erste Zusammenarbeit der beiden.

Björk & Rosalía: »Oral«. Songs für den guten Zweck: immer schwierig. Zwar ist die Intention (meist) löblich, aber das heißt nicht, dass solche Lieder gelungen sind. Zu oft geraten sie vordergründig. Nicht so hier: Mit „Oral“ protestiert Björk gegen industrielle Fischfarmen rund um Island. Diese gefährden das sensible Ökosystem der Sehnsuchtsinsel, insbesondere die heimischen Lachse. Der Erlös aus „Oral“ kommt einer NGO zugute, die gegen die zumeist norwegischen Züchter ankämpft. Geschrieben hat die einzigartige Popkünstlerin den Song vor gut 20 Jahren. Lang hatte sie ihn vergessen, erst im März stieß sie wieder auf den Track und holte sich Latin-Pop-Superstar Rosalía als Kollaborateurin. „Oral“ ist ein Sehnsuchtslied, angesiedelt zwischen Träumen und Wachen. „Just because the mind can make up whatever it wants, does it mean that it‘ll never come true?“, fragt sich Rosalía, die den typischen Gesangsspiralen der Isländerin folgt und ihnen Halt gibt. Sphärisch-schön. Heide Rampetzreiter