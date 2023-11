Kagran: Himmel, hilf, die Bestandserhalter kommen!

Ebenerdig Jahrhundertwende, oben drauf sonst was: Donaufelder Straße 207 …

Bestand: erhalten. Architektur: tot. Ein Besuch in der Donaufelder Straße, Wien Donaustadt.

Die Bestandserhalter sind unter uns. Nicht möglich, meinen Sie vielleicht, wo doch dieser Tage so oft von Vernichtung architektonischen Bestands die Rede ist. Und doch, genauso verhält es sich. Freilich, es handelt sich um eine sehr spezielle Art von Bestandserhalterei, der diese Bestandserhalter nachgehen: eine, die nicht weniger vernichtend ist, als würde man, was an Bestand vorhanden, gleich kurzerhand mit dem Bagger beiseite schieben.