Klimaticket ab sofort auch digital verfügbar

Martin Juen via www.imago-images.de

Mit dem Klimaticket können ein Jahr lang alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich genutzt werden.

Mit dem Klimaticket können ein Jahr lang alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich genutzt werden. Martin Juen via www.imago-images.de

In den Apps von ÖBB, Westbahn und Wiener Linien kann die Jahres-Fahrkarte seit Montag angezeigt werden. Bei letzteren beiden muss man es mit dem Benutzerkonto verknüpfen.

Seit Montag gibt es das Klimaticket auch in digitaler Form. Das Klimaschutzministerium kommt damit einem per Umfrage geäußerten Wunsch nach. Bisher gab es die Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr in Österreich nur als Scheckkarte.

Das digitale Ticket kann man in den Apps von ÖBB, Westbahn und Wiener Linien auf dem Smartphone anzeigen lassen. Dazu brauchen Nutzerinnen und Nutzer ein Kundenkonto. Bei den ÖBB wird das Ticket automatisch übernommen. Bei Westbahn und Wiener Linien muss man es mit dem eigenen Benutzerkonto verknüpfen. Danach erscheint das Klimaticket in der App und kann bei jeder Fahrt statt der herkömmlichen Karte hergezeigt werden. Weitere kompatible Apps anderer österreichischen Verkehrsverbünde sollen laufend dazukommen.

Rund 262.000 Menschen nutzen das Klimaticket. Sie können damit ein Jahr lang mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Österreich fahren. Davon ausgenommen sind touristische Angebote wie die Waldviertelbahn, Wachaubahn, Schneebergbahn, Schafbergbahn. Regulär kostet es 1095 Euro, ermäßigt 821 Euro. Für einzelne Regionen gibt es eigene Klimatickets. (schev)