Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Einigung bei Sozialwirtschaft: Die dritte Runde der KV-Verhandlungen im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich brachte eine Einigung. Löhne und Gehälter wie auch Zulagen und Zuschläge werden um 9,2 Prozent erhöht. Der neue Mindestlohn liegt bei 2067,40 Euro. Sowohl Gewerkschaft als auch Arbeitgeber zeigen sich zufrieden. Mehr dazu.

Welche Streiks weh tun: Es drohen wieder Streiks. Jene bei den Metallern tun kaum jemandem direkt weh. Jetzt baut sich aber eine Streikwelle auf, die für uns alle spürbar sein wird. Unter den vorweihnachtlichen Lichterketten hat die Gewerkschaft die perfekte Drohkulisse aufgebaut. Zum ersten Mal überhaupt soll im Handel gestreikt werden, schreibt David Freudenthaler in der aktuellen Morgenglosse.

Weitere Geiseln könnten freikommen: Nach der Verlängerung der Feuerpause im Gazakrieg um zwei Tage besteht Hoffnung auf die Freilassung weiterer Geiseln. Bei der israelischen Regierung ging eine weitere Liste mit für die Freilassung vorgesehenen Menschen ein. Am Montagabend einigten sich Israel und die islamistische Hamas auf eine Verlängerung der zunächst auf vier Tage angelegten Feuerpause bis Donnerstag früh. Am Montagabend ließ die Hamas weitere elf Geiseln frei, Israel entließ im Gegenzug 33 palästinensische Häftlinge. Mehr dazu in unserem Nahost-Überblick.

Meischberger im Presse-Gespräch: Vor drei Jahren fiel das Urteil im Buwog-Prozess. Walter Meischberger wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, Karl-Heinz Grasser bekam acht Jahre. Rechtskräftig ist der Spruch aber noch nicht. Meischberger beklagt dennoch seinen finanziellen Ruin. Mehr dazu hier von Manfred Seeh.

Meisten sparen Zuhause Energie: 88 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sparen im Haushalt Energie. Sechs von zehn Befragten wünschen sich mehr Informationen zu Energiealternativen und fordern Lösungsansätze von der Politik. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Mehr dazu.

100 Jahre Interpol: Anlässlich des Jubiläums kehrt die Generalversammlung der internationalen Polizei-Organisation zurück in die Stadt, in der sie gegründet wurde: nach Wien. Gerade auf dem Gebiet der organisierten Kriminalität sei eine weltweite Zusammenarbeit wichtig, sagt der Generalsekretär im Vorfeld der Veranstaltung. Erwartet werden 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 195 Ländern. Zur Sicherheit der Gäste steht die österreichische Polizei im Großeinsatz.

Handysignatur, adé: Die Handysignatur ist ab 5. Dezember Geschichte. Stattdessen gibt es nur mehr die ID Austria. Wie man die neue App erstmals installiert oder von Handsignatur am besten umsteigt, erklärt Tech-Expertin Barbara Steinbrenner im Podcast mit Anna Wallner.

Vor 100 Jahren berichtete die „Neue Freie Presse“ über einen seltsam anmutenden Erlass. Demnach sollen Badestuben in unter anderem Hotels und Studentenquartieren besteuert werden. „Man könnte diese seltsame Abgabe eine Besteuerung der Reinlichkeit nennen, die sich als eine antisoziale und gesundheitswidrige Maßnahme darstellt“, urteilt die „Neue freie Presse“ damals.