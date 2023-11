Der Regierung fehlt in der Lohnrunde das Taktgefühl

Die Sozialwirtschaft einigt sich auf höhere Löhne, bei den Metallern stocken die Verhandlungen. Der Finanzminister sendet in der Lohnrunde Doppelbotschaften aus.

Manchmal geht es nicht um das ob, sondern um das Wie. Zum Beispiel in der heurigen Lohnrunde. In Österreich ist es an sich gelebte Praxis, dass sich Politiker nicht in die Lohnrunde einmischen. Aber die hohe Inflation hat dazu geführt, dass diese Tradition heuer nicht ganz so streng gehandhabt wurde. Und so appellierte Finanzminister Magnus Brunner bereits im Juni an die „gesamtstaatliche Verantwortung“ der Sozialpartner: Die Lohnabschlüsse sollten nicht zu hoch sein, um die Inflation nicht weiter anzuheizen. Verbale Zurückhaltung sieht anders aus.