Die Pein der Geiseln im Tunnelsystem der Hamas

Wiedervereinigung einer Geisel mit der Familie in einer Klinik in Tel Aviv. Szenen wie diese rühren das Land seit Tagen.

Wiedervereinigung einer Geisel mit der Familie in einer Klinik in Tel Aviv. Szenen wie diese rühren das Land seit Tagen. AFP

Verwandte der Geiseln berichten von ihrem Martyrium. Am Mittwoch stand die Entscheidung über die Fortsetzung der Feuerpause an.

Eitan Yahalomi musste sich in den 52 Tagen in Gefangenschaft der Hamas Videos anschauen. Immer wieder spielten die Terroristen dem Zwölfjährigen Aufnahmen der Gräueltaten vor, die Hamas-Kämpfer am 7. Oktober während ihres Terror-Überfalls auf Israelis verübten. Jedes Mal, wenn eines der in Geiselhaft eingesperrten Kinder zu weinen begann, drohten die Terroristen, „es mit Gewehren dazu zu bringen, den Mund zu halten“.

Wenig ist bis dato über die Bedingungen bekannt, unter denen die israelischen Geiseln von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Nach ihrer Rückkehr werden sie streng von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Informationen über ihre Haft und darüber, wie sie freikamen, werden unter Verschluss gehalten. Es sind die Onkeln, Tanten und Verwandte, die berichten, was ihre Familienmitglieder in der Gewalt der Islamisten durchmachen mussten.

Nur flüstern erlaubt